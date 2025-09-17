ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ЗА САОБРАЋАЈ Поправка коловоза на територији Бегеча
17.09.2025. 15:12 15:14
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције континуирано ради на побољшању путне инфраструктуре, а у циљу стварања услова за ефикасније и безбедније одвијање саобраћаја, како у граду тако и у приградским насељима.
Од 17. до 30. септембра због извођења радова на поправци коловоза у насељу Бегеч, доћи ће до привремене забране одвијања саобраћаја у Дунавској улици као и Улици Ђуре Јакшића у Бегечу, истакли су у Градској управи.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције апелује на возаче да стрпљивом вожњом, поштујући постављену саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова, допринесу својој и безбедности осталих учесника у саобраћају.