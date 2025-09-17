overcast clouds
ИНФОРМАТИКА УПУТИЛА ОПОМЕНЕ ЗА НЕИЗМИРЕНЕ РАЧУНЕ Рок за измирење 30. септембар, потом принудна наплата или закључите споразум

Фото: Дневник (Р. Хаџић), илустрација

Јавно предузеће „Информатика“ упутило је опомене корисницима који имају неизмирене обавезе по основу комунално-стамбених услуга.

За физичка лица – кориснике стамбеног и пословног простора, опоменом је обухваћен период од септембра 2024. до марта 2025. године, док је за правна лица и предузетнике обухваћен дужи период, од септембра 2022. до марта 2025. године.

Из „Информатике“ подсећају да је крајњи рок за измирење дугова 30. септембар 2025. године. У супротном, биће покренут поступак принудне наплате преко јавних извршитеља, што носи додатне трошкове за дужнике.

Предузеће истиче да корисници имају могућност закључења споразума о отплати дуга на рате. 

За све информације у вези са условима, грађани могу контактирати бесплатан контакт центар на број 0800 222 021 или се обратити лично у просторијама „Информатике“ на адреси Булевар цара Лазара 3.

јп информатика Дугови
