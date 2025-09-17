ИНФОРМАТИКА УПУТИЛА ОПОМЕНЕ ЗА НЕИЗМИРЕНЕ РАЧУНЕ Рок за измирење 30. септембар, потом принудна наплата или закључите споразум
Јавно предузеће „Информатика“ упутило је опомене корисницима који имају неизмирене обавезе по основу комунално-стамбених услуга.
За физичка лица – кориснике стамбеног и пословног простора, опоменом је обухваћен период од септембра 2024. до марта 2025. године, док је за правна лица и предузетнике обухваћен дужи период, од септембра 2022. до марта 2025. године.
Из „Информатике“ подсећају да је крајњи рок за измирење дугова 30. септембар 2025. године. У супротном, биће покренут поступак принудне наплате преко јавних извршитеља, што носи додатне трошкове за дужнике.
Предузеће истиче да корисници имају могућност закључења споразума о отплати дуга на рате.
За све информације у вези са условима, грађани могу контактирати бесплатан контакт центар на број 0800 222 021 или се обратити лично у просторијама „Информатике“ на адреси Булевар цара Лазара 3.