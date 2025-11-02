overcast clouds
ЗАПАЛИО СЕ ЕЛЕКТРИЧНИ СКУТЕР Остао само рам, интервенисали ватрогасци (ФОТО)

02.11.2025. 21:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/193_рс
Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

У новосадској Улици епископа Висариона вечерас је дошло до пожара на возилу.

Како јавља Инстаграм страница 193_рс у потпуности је изгорео електрични скутер. 

Узрок пожара није познат а ватра је захватила цело возило које је горело као да је од дрвета.

На лице места изашло је једно ватрогасно возило, а ватрогасна екипа је успела да угаси ватру, ипак, од скутера је само рам остао.

Није било повређених. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

