ЗАПАЛИО СЕ ЕЛЕКТРИЧНИ СКУТЕР Остао само рам, интервенисали ватрогасци (ФОТО)
02.11.2025. 21:01 21:07
У новосадској Улици епископа Висариона вечерас је дошло до пожара на возилу.
Како јавља Инстаграм страница 193_рс у потпуности је изгорео електрични скутер.
Узрок пожара није познат а ватра је захватила цело возило које је горело као да је од дрвета.
На лице места изашло је једно ватрогасно возило, а ватрогасна екипа је успела да угаси ватру, ипак, од скутера је само рам остао.
Није било повређених.