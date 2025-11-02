Док су жене у Европи тек училе да возе, Ирена Сарић је већ јурила путевима Суботице
У времену када је вожња аутомобила била привилегија мушкарца, када су жене у Европи тек стидљиво покушавале да закораче у свет технике, једна жена из Суботице већ је смело управљала воланом.
Ирена Сарић није била само супруга пионира авијације Ивана Сарића, она је била је визионарка која је кршила све тадашње друштвене конвенције и постала једна од првих жена која је возила аутомобил на овим просторима.
Међу бројним храбрим женама које су биле под облацима налази се и Ирена Сарић, супруга Ивана Сарића који је извео први јавни лет 1910. године у Суботици.
Ова изузетна жена пратила је у корак свог супруга Ивана Сарића, који је био пионир у бициклизму, фудбалу, аутомобилизму и авијацији на Балкану. Међутим, Ирена није била само подршка него и активна учесница у свим његовим подухватима.
Небо као позорница њене храбрости
Ирена је летела авионом заједно са Андрашом Квасом 1913. године за Будимпешту. Била је међу првим женама у Европи, ако не и прва, која је возила аутомобил. Овај податак постаје још значајнији када се зна да је за аутомобил који је возила њен супруг израдио мотор, а она је имала и у свом власништву возило.
Подршка у свему је била супругу, али је и сама волела спорт, а посебно авионе и аутомобиле. Њена страст према техничким новинама није била само мода - била је израз њене природе која је жудела за слободом и напретком.
Жене у авијацији - борба против предрасуда
Ауторка књиге „Небеске хероине света", Радмила Тонковић приликом посете Суботици 2017.године, објашњава да развијене земље нису биле много испред нас, када су у питању жене летачи.
"Жене су се веома брзо укључиле у авијацију, већ 1914. године прве жене пилотирале су у Француској и Русији. Војна авијација САД је тек 1993. године отворила врата женама летачима, а Данска је првог војног жену пилота добила тек 2006. године", истиче Тонковић.
Проф. Др Радмила Тонковић, ауторка књиге, каже да је дугих 10 година истраживала ваздухопловство, жене летаче из целога света. Све биографије су потврдиле и потписале саме "небеске хероине".
"Желела сам да прикажем какво је било ваздухопловство и пре 100 година и морам да кажем да су фрапантни подаци. Наиме, ми болујемо од предрасуда, јер на пример прва жена летач у Турској је била 1935. године за време Кемала Ататурка и први војни пилот била је његова усвојена ћерка Сабиха Гокчен, а тек 2006. године Белгија је добила прву жену војног пилота", истакла је ауторка књиге, Радмила Тонковић 2017. године приликом посете Суботици.
Ове речи осветљавају колико је Ирена Сарић била испред свог времена. Док су многе развијене земље тек деценијама касније отварале врата женама у авијацији и аутомобилизму, она је већ крајем друге деценије 20. века била активна учесница у овим областима.
"Ове жене су успеле у ваздухопловству саме својом борбом и храброшћу. У почетку су се водиле као NN лица, супруге, мајке, ћерке и увек су некоме припадале", истакла је ауторка књиге, Радмила Тонковић 2017. године.
Ирена Сарић је била део ове браве генерације жена које су одбациле окове традиционалних улога и показале да нема области која је затворена за женске руке и умове. Њена прича није само део историје аутомобилизма и авијације - то је прича о еманципацији, храбрости и визији будућности.
Књига која је до сада најопсежније дело те тематике уврштена је као уџбеник у ваздухопловној академији и техничким школама у Русији.
Ирена Сарић остаје симбол жене која је смела да сања и делује, остављајући траг у историји као пионирка која је отворила пут будућим генерацијама жена у свету технике и спорта.
