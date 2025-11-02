overcast clouds
Сахране за понедељак 3. новембар

02.11.2025. 13:46 14:00
Коментари (0)
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:

Александар Душан Бошковић (1945.) у 14.15
Јохан-Томас Томас Склена (1935.) у 13.30
Славица Стеван Шолак (1963.) у 12.45
Илија Милан Симанић (1950.) у 12.00
Јован Милан Смартек (УРНА) (1964.) у 11.15
Илона Михаљ Нађ (1957.) у 10.30

Бранко Гојко Милосавић (1949.) у 11.15

Католичко гробље Нови Сад:

 Штефан Адалберт Коларш (1947.) у 13.00

Ново Петроварадин:

Даниел Радо Еркић (1975.) у 13.00

Каћ:

Борка Недељко Руњић (1943.) у 13.00

Стана Стеван Вукосављевић (1949.) у 15.00

Централно Футог:

Даринка Тодор Томић (1938.) у 11.00

Миле Аћим Поповић (1949.) у 13:00
Милан Дмитар Познић (1953.) у 15:00

