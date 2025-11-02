ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ПОРАЖЕНА У СУБОТИЦИ: Батлер трагичар у првом поразу Обрадовића, Спартак фуриозном завршницом до победе
Кошаркаши Црвене звезде поражени су на гостовању Спартаку у Суботици резултатом 85:80 у утакмици петог кола АБА лиге.
У изостанку Чиме Монекеа, Кодија Милера-Мекинтајера и свих повређених кошаркаша, црвено-бели нису успели да у "Дудовој шуми" стигну до треће победе у регионалном такмичењу ове сезоне и тако се донекле реванширају за пораз у полуфиналу КЛС прошле сезоне.
Најефикаснији актер сусрета је био Данило Николић са 21 поеном и седам скокова. Оливије Хенлан је додао 16, Шевон Томпсон 14 (девет скокова), а Лука Церовина је био још двоцифрен са 10 поена.
Код Звезде је Џеред Батлер уписао прве поене и уједно био најефикаснији са 16. Одлично издање је имао Јаго Дос Сантос који се није уписао све до краја треће деонице, а меч је завршио са 11 поена и осам асистенција. Двоцифрени су били још Стефан Миљеновић и Ебука Изунду са по 10 поена.
Све што је било заиста битно догодило се у самом финишу меча, након што је претходни део сусрета махом прошао у егалу.
Јесте Звезда дуже водила и у два наврата имала по +11, али су изабраници Владе Јовановића све време чекали своју прилику. Уместо тога, Спартак је сачувао свој низ без пораза и везао четврти тријумф заредом против Звезде.
Дочекали су је при резултату 77:73 за госте. Три напада у низу нису кажњавали кошаркаше Звезде за пропуштене нападе и таман када се чинило да им ови више неће давати прилика, уследиле су тројке Церовине, па Николића за велики преокрет. До тог тренутка Спартак је са дистанце шутирао 4/19. Батлер је прокоцкао два напада Звезде у тим тренуцима и иако је имао солидно поентерско издање, очигледно је да ће му требати још времена да се привикне. Донекле се Американац искупио када је погодио тројку за 82:80, али је Дробњак на другој страни наставио низ свог тима, одговорио Батлеру и поставио коначан резултат.
Звезда је тако забележила свој први пораз у другом мандату Саше Обрадовића на Малом Калемегдану.
Звезди предстоји окршај против Панатинаикоса у Евролиги, након чега ће у АБА дочекати Будућност. Европске обавезе ће имати и Спартак који ће на гостовање Гран Канарији.