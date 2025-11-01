broken clouds
ЗВЕЗДА У НАЈБОЉЕМ  МОМЕНТУМУ У ЕВРОПИ – Тренер Спартака Владимир Јовановић: Морамо да јој нађемо слабе тачке, ако их има

01.11.2025. 13:44
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ABA liga/KK Spartak Office Shoes/Mirjam Jegic Patarcic

Кошаркаши Спартака дочекаће у недељу од 19 часова Црвену звезду у дворани „Дудова шума“ у Суботици у 5. колу групе Б АБА лиге.

Тренер Спартака Владмир Јовановић изјавио је да је Црвена звезда у најбољем моментуму у Европи и додао да ће његова екипа пробати да пронађе слабе тачке црвено-белима.

– Најзахтевнији меч за нас до сада. Звезда је евролигашки тим који је претрпео промене како у играчком кадру, тако и на позицији тренера. Везали су осам победа у свим такмичењима. Направили су веома квалитетан тим - добро избалансиран између бекова и центара, атлетична екипа, који има сјајне физикалије, а исто време и кошаркашке квалитете. Као и сваки евролигашки тим, због количине утакмица имају проблем са ростером, али они упркос томе успевају да задрже интезитет – рекао је Јовановић на конференцији за медије.

Он је навео да је Звезда довођењем Саше Обрадовића добила оно што јој је потребно.

– Заједно са сарадницима извукао је максимум из тима. Изгледају веома добро на оба краја терена. Веома су агресивни и постижу велики број поена из контранапада. Сваки играч из ростера може да чува унутра и споља. Уколико уђете у проблем са изгубљеним лоптима, то су сигурни поени на другој страни – изјавио је тренер Спартака.

Јовановић је истакао да његова екипа мора да буде концентрисана.

– За нас ће бити захтевна утакмица на физичком нивоу. Ту ћемо морати да одговоримо, зато фокус мора да буде на највећем нивоу, а у исто време морамо да будемо паметни, да нађемо слабе тачке ако их има. Звезда је у најбољем моменту у Европи. Иако су имали проблема са повредама, нашли су начин да са Обрадовићем преброде то и изгледају сјајно – рекао је Јовановић.

Спартак има три победе и без пораза је у АБА лиги, док Звезда има учинак 2-1.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
