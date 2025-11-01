НИЈЕ ЛАКО БИТИ МАЂИОНИЧАР! Карло Велики из Куле открива део чаролије; Од голуба до зеца једним замахом
Бити мађионичар није лако, иако гледаоцима сваки трик изгледа тако лагано изведен.
Међутим, магије нема ако нема ни воље, упорности, осећаја и истрајности. Бар тако тврди мађионичар Карло Велики из Куле, који је недавно забавио најмлађе и најстарије Румљане у оквиру манифестације „Година јубилеја” којом се од 24. октобра до 3. новембра обележава 40 година Културног центра „Брана Црнчевић”.
– Вежба је најбитнија – тврди Карло Велики, који смишља и изводи бројне трикове већ 37 година. – Вежбам пред огледалом, јер ако не видим себе, неће ни публика видети оно што радим.
Први пут се опробао у мађионичарству као ђак првак, са лоптицама и канапчићима, и то након једне циркуске представе током које је мађионичар извадио зеца из шешира. Карло данас барата разним реквизитима, чак и оним живим...
– Омиљени трик ми је са зецом, али имам још један јако леп, а то је са столом који лебди. То је леп ефекат, кажу ми да изгледам као Хари Потер – вели кроз смех наш саговорник.
И док је Хари имао белу сову, Карло има белог зеца и беле голубове.
– Нема лажи и преваре, све су то праве животиње, нису на батерије, како неки говоре – додаје Велики.жПублика је увек одушевљена, небитно ког је узраста или пола, јер магија нас све враћа у детињство када смо широм отворених уста и очију покушавали, а покушавамо и данас, да докучимо како се ти трикови заправо изводе. Наравно, ниједан прави мађионичар не открива тајне посла од ког живи, па ни Карло Велики.
Међутим, бити професионални мађионичар подразумева стално бити у путу. Тако је Карло од почетка ове године имао више од 150 наступа широм Србије, а успева да стигне и до региона.
– Моја госпођа исто пита, како ми не досаде стално исти трикови. Али, то ми је у крви да увек уживам кад сам на сцени. И као што кажете, трикови јесу увек исти, али публика није. Кад видим како реагују и уживају, онда и ја имам више емоција према њима – признаје Куљанин.
Уколико неко жели да постане мађионичар може да се јави Карлу Великом преко истоимене Фејсбук странице и закаже часове магије или једноставно га ангажује за пригодне прославе и догађаје, од оних приватних до јавних.