clear sky
22°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЂОКОВИЋ СЕ ОГЛАСИО У АТИНИ: Велика је част, после 30 година...

01.11.2025. 11:11 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Новак Ђоковић играће на АТП 250 турниру у Атини.

Турнир је ове сезоне премештен из Београда у главни град Грчке. 

– Калимера Хелада. Велико је задовољство што сам овде у Атини и Грчкој и што ћу играти пред вама наредне недеље. Надам се да сте узбуђени као што сам и ја и сви играчи који ће играти у Атини, где се враћа АТП турнир после 30 година – рекао је Ђоковић. 

Он је додао да влада велико узбуђење пред турнир. 

– Ова хала је једна од најпознатијих кошаркашких хала у свету, дом Панатинаикоса, једног од најбољих клубова у Европи, историјско здање и велика је част да сам овде и веома сам узбуђен да вас видим како сте испунили трибине и надам се да ћете гледати сјајан тенис – поручио је Ђоковић.

Најбољи тенисер света је први носилац турира и у првом колу је слободан, а у другом колу могао би да се састане са Алехандром Табилом, против ког има негативан скор.

Новак Ђоковић тенис атп турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАК ЂОКОВИЋ У АТИНИ КРЕЋЕ ОД ДРУГОГ КОЛА: Српски тенисер чека победника меча Табило - Волтон
djokovic

НОВАК ЂОКОВИЋ У АТИНИ КРЕЋЕ ОД ДРУГОГ КОЛА: Српски тенисер чека победника меча Табило - Волтон

31.10.2025. 19:25 19:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАК ЂОКОВИЋ НЕЋЕ ИГРАТИ НА МАСТЕРСУ У ПАРИЗУ: Свима је јасно зашто се повукао
djokovic

НОВАК ЂОКОВИЋ НЕЋЕ ИГРАТИ НА МАСТЕРСУ У ПАРИЗУ: Свима је јасно зашто се повукао

21.10.2025. 20:00 20:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај