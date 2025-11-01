ЂОКОВИЋ СЕ ОГЛАСИО У АТИНИ: Велика је част, после 30 година...
Српски тенисер Новак Ђоковић играће на АТП 250 турниру у Атини.
Турнир је ове сезоне премештен из Београда у главни град Грчке.
– Калимера Хелада. Велико је задовољство што сам овде у Атини и Грчкој и што ћу играти пред вама наредне недеље. Надам се да сте узбуђени као што сам и ја и сви играчи који ће играти у Атини, где се враћа АТП турнир после 30 година – рекао је Ђоковић.
Он је додао да влада велико узбуђење пред турнир.
– Ова хала је једна од најпознатијих кошаркашких хала у свету, дом Панатинаикоса, једног од најбољих клубова у Европи, историјско здање и велика је част да сам овде и веома сам узбуђен да вас видим како сте испунили трибине и надам се да ћете гледати сјајан тенис – поручио је Ђоковић.
Најбољи тенисер света је први носилац турира и у првом колу је слободан, а у другом колу могао би да се састане са Алехандром Табилом, против ког има негативан скор.