scattered clouds
22°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ОДРЖАН КОМЕМОРАТИВНИ СКУП У НОВОМ САДУ На годишњицу трагедије пада надстрешнице људи одали почаст

01.11.2025. 12:20 13:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
железничка
Фото: Дневник/С. Шушњевић

У Новом Саду је одржан комеморативни скуп на Железничкој станици, на годишњицу од трагедије у којој је живот изгубило 16 људи.

Људи су палили свеће и одали почаст, а након 16 минута тишине оставили и цвеће на Железничкој станици. 

Према процена које је изнео градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, 30.000 грађана скупило се у нашем граду.

Подсећамо, у Новом Саду јутрос је одржана Литургија и помен за жртве пада надстрешнице, као и у Храму Светог Саве, на којој је присуствовао председник Александар Вучић и државни врх.
 

Трагедија у Новом Саду
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај