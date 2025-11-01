(ВИДЕО) ОДРЖАН КОМЕМОРАТИВНИ СКУП У НОВОМ САДУ На годишњицу трагедије пада надстрешнице људи одали почаст
01.11.2025. 12:20 13:01
У Новом Саду је одржан комеморативни скуп на Железничкој станици, на годишњицу од трагедије у којој је живот изгубило 16 људи.
Људи су палили свеће и одали почаст, а након 16 минута тишине оставили и цвеће на Железничкој станици.
Према процена које је изнео градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, 30.000 грађана скупило се у нашем граду.
Подсећамо, у Новом Саду јутрос је одржана Литургија и помен за жртве пада надстрешнице, као и у Храму Светог Саве, на којој је присуствовао председник Александар Вучић и државни врх.