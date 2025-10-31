ЗАВРШНА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА АДА–УТРИНЕ Завршетак посла до краја године
31.10.2025. 10:46 10:52
Председник општине Ада Золтан Билицки, захваљујући подршци Покрајинске владе и Управе за капитална улагања АП Војводине потписао је уговор о обезбеђивању средстава за завршну фазу реконструкције деонице пута Ада–Утрине.
Трећа, а уједно и завршна фаза радова представља инвестицију вредну 167 милиона динара и обухвата деоницу дужине од приближно 3,2 километра. На тај начин биће реализовано потпуно асфалтирање и делимично проширење пута Ада–Утрине, од католичког гробља на Утринама до кружног тока у Ади.
Грађевинске машине ће ових дана поново кренути са радом, а уколико временски услови то дозволе, радови ће бити окончани до краја ове године, поручују из ађанске општине.