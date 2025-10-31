few clouds
ОМЛАДИНЦИ ВОЈВОДИНЕ НЕПОРАЖЕНИ У ДЕРБИЈУ СА ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ: Новосађани испустили победу у финишу

31.10.2025. 14:46 14:49
omladinci
Фото: ФК Војводина

Фудбалери омладинског тима ФК Војводина одиграли су нерешено 2:2 (2:0) са вршњацима из Црвене звезде у мечу 13. кола Омладинске лиге Србије.

Након што су декласирали Партизан 6:0, Вошини талентовани момци  су још једном показали квалитет и овога пута, али су остали без победе, јер је ривал у последњем нападу на мечу постигао гол за реми.

Већ од старта меча се могло наговестити да ће гост имати проблема у “ФЦ Вујадин Бошков”, пошто је Воша повела већ у деветом минуту.

Миловановић је заломио и пробио по десној страни, убацио више него употребљиву лопту у петерац Звезде, а тамо се сјајно снашао Боровина, који ју је проследио у мрежу за 1:0.

До краја првог дела меча виђен је још један гол. Настављали су се напади Воше и то је у 33. минуту резултовало новим голом. Одбрана гостију била је под константним притиском, а на једну одбијену лопту натрчао је Стојановић, који је савршено прецизним и јаком ударцем постигао гол за 2:0.

Друго полувреме донело је наставак велике борбе за сваку лопту и доста узбуђења. Гости су прво смањили резултат у 82. минуту, а онда дошли и до бода у последњим секундама утакмице.

У наредном колу Војводина игра против Напретка у Крушевцу.

фк војводина омладинци омладинци фк војводине
Спорт Фудбал
