ОМЛАДИНЦИ ВОЈВОДИНЕ НЕПОРАЖЕНИ У ДЕРБИЈУ СА ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ: Новосађани испустили победу у финишу
Фудбалери омладинског тима ФК Војводина одиграли су нерешено 2:2 (2:0) са вршњацима из Црвене звезде у мечу 13. кола Омладинске лиге Србије.
Након што су декласирали Партизан 6:0, Вошини талентовани момци су још једном показали квалитет и овога пута, али су остали без победе, јер је ривал у последњем нападу на мечу постигао гол за реми.
Већ од старта меча се могло наговестити да ће гост имати проблема у “ФЦ Вујадин Бошков”, пошто је Воша повела већ у деветом минуту.
Миловановић је заломио и пробио по десној страни, убацио више него употребљиву лопту у петерац Звезде, а тамо се сјајно снашао Боровина, који ју је проследио у мрежу за 1:0.
До краја првог дела меча виђен је још један гол. Настављали су се напади Воше и то је у 33. минуту резултовало новим голом. Одбрана гостију била је под константним притиском, а на једну одбијену лопту натрчао је Стојановић, који је савршено прецизним и јаком ударцем постигао гол за 2:0.
Друго полувреме донело је наставак велике борбе за сваку лопту и доста узбуђења. Гости су прво смањили резултат у 82. минуту, а онда дошли и до бода у последњим секундама утакмице.
У наредном колу Војводина игра против Напретка у Крушевцу.