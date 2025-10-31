(ВИДЕО) (ФОТО) ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНА ЗА СНЕГ И ЛЕД На смотри приказана механизација, Град из године у годину улаже у њену обнову
Сва јавно-комунална предузећа, која су у програму рада Зимске службе Града, спремна су за ниже температуре, снег и лед, закључак је са јучерашњег састанка Оперативног штаба, након чега је одржана смотра механизације и опреме с којом располажу „Паркинг сервис”, „Градско зеленило”, „Чистоћа” и „Пут”.
Дежурства Зимске службе званично почињу данас и трајаће до краја марта.
Члан Градског већа за саобраћај и путеве Александар Булајић, који је с заједно с чланицом Градског већа за комунале послове Данијелом Андрић и другим члановима Оперативног штаба обишао предузећа, оценио је након смотре да су сва спремна за рад у зимским условима.
– Зимска служба спремна је за предстојећу зиму и могуће временске непогоде – рекао је Булајић. – Важно је да из године у годину улажемо у обнову механизације, која се све више користи како се град шири. Нови Сад је за рад зимских служби ове године из буџета издвојио више од 462 милиона динара. Ефикасност рада Зимске службе највише зависи од ангажованих радника у јавно-комуналним предузећима, који у веома тешким зимским условима раде често и у три смене, како би грађани и возила могли несметано да се крећу и саобраћају током снежних дана.
Програмом рада Зимске службе ЈКП „Пут” одржава путеве првог и другог приоритета укупне дужине око 900 километара, док је „Чистоћа” задужена за рашчишћавање центра града, формирање пешачких стаза уз главне саобраћајнице и чишћење прилаза пешачким прелазима. „Градском зеленилу” поверено је чишћење снега са аутобуских стајалишта, прилаза и пешачких стаза на мостовима и надвожњацима, Петроварадинској тврђави, Кеју, у парковима, на неколико тргова у граду и код Ковид болнице.
Набављено 6.000 тона соли
У ЈКП „Пут” кажу да тренутни број машина за виши степен приправности износи 22, а возила 33, док је у зимској служби тог предузећа ангажовано 85 радника. Набављено је 370 тона соли у ринфузи и обезбеђено још 6.000 тона путне соли и магнезијум раствора, који се користи на мостовима. У прва три степена приправности, ће како наводе, по интервенцији, бити ангажовано до 30 радника, док ће у четвртом степену радити до 50 радника, који ће, осим механизације, користити и ручни алат за уклањање снега.
И „Градско зеленило” је, по речима директора Вање Божића спремно за све активности из своје надлежности, и за рад зимске службе тог предузећа биће ангажовано око 170 радника, уз неопходну механизацију. За зиму и падавине спремни су и „Чистоћа” и „Паркинг сервис”, а како надлежни у тим предузећима наводе, располажу с довољно радника, опреме и механизације, који у сваком тренутку могу изаћи на терен.
– Располажемо с десет возила, с расипачем соли и даском, а можемо што се каже појачати уколико буде потребе за том врстом механизације – објаснила је шефица зимске службе у ЈКП „Чистоћа” Данијела Јанков. – Имамо и аутичистилице и камионете, камионе и утовариваче, који спремни за велике падавине. „Чистоћа” је задужена за центар града, чистимо прилазе пешачким прелазима на 200 места, стазе уз главне градске саобраћајнице у 64 улице. Обезбеђено је довољно соли која се сукцесивно доставља у предузеће. У нашој зимској служби ангажовано је 100 радника, а по потреби и више. Од понедељка на главним градским саобраћајницама постављамо спремишта за со, такозване жуте кугле.
У „Паркинг сервису” наводе да су све машине технички исправне, прошле су све сервисе, те да је ће за рад Зимске службе бити ангажовано 50 запослених који ће чистити снег.
Ј. Вукашиновић