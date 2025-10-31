few clouds
"Сви смо заједно уз Николу Топића" ПОРУЧИЛА ОКЛАХОМА ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ВАШИНГТОНОМ

31.10.2025. 15:00
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Фото: Screenshot / Youtube / Košarkaški savez Srbije

Оклахома је уписала и шесту победу заредом од почетка сезоне, а овог пута је са 127:108 пао Вашингтон.

Ипак, пре и након меча се много више причало о Николи Топићу него о кошарци.

Јуче је саопштено да се млади српски репрезентативац лечи од канцера тестиса. Тренер Марк Дагнолт рекао је да је поносан на Топића и да то што он ради не би могао свако.

„Добро је, с обзиром на околности, што не изненађује. Нема ниједног 20 – годишњака који је боље опремљен зрелошћу, дисциплином и чврстином да се носи са оваквом ситуацијом од њега. Наша свлачионица — не верујем да постоји свлачионица која је спремнија да охрабри и подржи некога кроз нешто овако него наша. Ми смо уз њега. Он то зна. Ту је, био је са нама, и наставиће да буде са нама. Сви ћемо дати све од себе. Али, веома смо сигурни у њега као особу, у прогнозу, и у окружење које имамо око њега док заједно пролазимо кроз ово“, поручио је Дагнолт.

Сви у свлачионици су без поговора истицали да је ово за Николу и да ће бити ту за њега шта год да му је потребно. Ајзеа Хартенштајн истакао је још једном колико је тим уз младог српског играча.

„Најважније је бити подршка. Био је с нама последње две године и представља сјајан део нашег тима. За нас је најбитније да се ујединимо око њега. То је оно што наш тим чини посебним“, истакао је Хартенштајн.

Ајзеа Џо је подвукао још једном поруке подршке.

„Само бити ту за њега, проверавати како је. Пролази кроз нешто озбиљно, али док год може да осети нашу подршку, знаће да није сам у овоме. Желимо да му пружимо топлину и снагу кроз све то“, поручио је Џо.

никола топић НБА лига
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
