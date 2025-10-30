overcast clouds
ОГЛАСИЛИ СЕ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА И ПАРТИЗАН ЗБОГ НИКОЛЕ ТОПИЋА: Вечити послали јаке поруке

30.10.2025. 19:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
topic1
Фото: КСС

Кошаркашки клубови Црвена звезда и Партизан огласили су се поводом ужасне вести која је стигла из САД, ато је да је младом асу Николи Топићу дијагностикофан рак тестиса.

То је потврдио први човек Оклахома Сити Тандера, Сем Прести. Он је рекао да су доктори брзо реаговали, те да је започео са хемиотерапијама.

Никола Топић има баш доста пехова у својој каријери. Већ два пута имао је озбиљне повреде колена, пропустио је читаву претходну сезону, док му је сада откривен и рак тестиса, на којима је недавно имао и захват.

Топић је играо у Црвеној звезди, а клуб се огласио на свом званичном налогу на друштвеној мрежи "Х".

"Топе, уз тебе смо. Буди јак и победи и у овој утакмици, која је најважнија до сада. Уз тебе је твоја црвено-бела породица", написали су из Звезде.

 

 

И Партизан се огласио на свом налогу на друштвеној мрежи "X" где је послао веома јаку поруку Николи Топићу.

"Брз опоравак Топе! Јачи си" - написали су из Партизана.

никола топић кк партизан кк црвена звезда
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
