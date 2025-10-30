ОГЛАСИЛИ СЕ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА И ПАРТИЗАН ЗБОГ НИКОЛЕ ТОПИЋА: Вечити послали јаке поруке
Кошаркашки клубови Црвена звезда и Партизан огласили су се поводом ужасне вести која је стигла из САД, ато је да је младом асу Николи Топићу дијагностикофан рак тестиса.
То је потврдио први човек Оклахома Сити Тандера, Сем Прести. Он је рекао да су доктори брзо реаговали, те да је започео са хемиотерапијама.
Никола Топић има баш доста пехова у својој каријери. Већ два пута имао је озбиљне повреде колена, пропустио је читаву претходну сезону, док му је сада откривен и рак тестиса, на којима је недавно имао и захват.
Топић је играо у Црвеној звезди, а клуб се огласио на свом званичном налогу на друштвеној мрежи "Х".
"Топе, уз тебе смо. Буди јак и победи и у овој утакмици, која је најважнија до сада. Уз тебе је твоја црвено-бела породица", написали су из Звезде.
Топе, уз тебе смо! Буди јак и победи и у овој утакмици, која је најважнија до сада. Уз тебе је твоја црвено-бела породица! 🙏🏻
Nikola, stay strong and get well soon! We are all together with you. Your Red and White Family pic.twitter.com/9lg6lfnYQu
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 30, 2025
И Партизан се огласио на свом налогу на друштвеној мрежи "X" где је послао веома јаку поруку Николи Топићу.
"Брз опоравак Топе! Јачи си" - написали су из Партизана.
Brz oporavak Tope! Jači si!💪🏽 pic.twitter.com/FyW5mf4ewP
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 30, 2025