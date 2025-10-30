УЖАСНА ВЕСТ НИКОЛИ ТОПИЋУ ДИЈАГНОСТИКОВАН РАК ТЕСТИСА: Српски кошаркаш почео хемиотерапије!
Српском кошаркашу и члану Оклахоме Николи Топићу дијагностификован је рак тестиса, саопштио је данас генерални менаџер америчког клуба Сем Прести.
"Хтео бих са вама да поделим вест о стању Николе Топића. Као што знате, имао је хируршку процедуру на самом почетку тренинг кампа. Та процедура је била неопходна и урађена је у Хјустону, како би се одредило да ли Никола Топић има рак тестиса", рекао је Прести.
Он је нагласио да су лекари "веома позитивни" у погледу Топићевог опоравка, као и да је Србин окружен врхунским онколошким стручњацима.
"Око њега су тренутно најбољи онколози и изузетно су позитивни по питању његовог опоравка. Најважније је знати да се код мушкара рак тестиса лечи у највише случајева. Према препоруци онколога, он је на хемиотерапији. Топ није желео да се информација објављује званично, све док не буде кренуо са лечењем", додао је Прести.
За сада нема информација када ће се вратити на паркет, што у сваком случају и није приоритет.
"Једино што од њега очекујемо јесте да се фокусира на ово. То је приоритет. Вратиће се и играти кошарку када буде могао, немамо никаква очекивања у погледу тога. Има нашу потпуну подршку, љубав и подстрек", закључио је Прести.
Почетком октобра је пренето да је Топић подвргнут захвату на тестисима због којих је требало да паузира између четири и шест недеља. У том тренутку није био познат степен озбиљности ситуације.
Српски кошаркаш је целу прошлу сезону пропустио због повреде предњег укрштеног лигамента.
Sam Presti gives an injury update on Nikola Topic who has found out he has testicular cancer. Topic’s treatment plan is chemotherapy, which he has started. pic.twitter.com/mShPDo4JnI
— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) October 30, 2025