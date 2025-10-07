НИКОЛА ТОПИЋ ОПЕРИСАН: Нова дуга пауза за српског кошаркаша у НБА лиги
07.10.2025. 08:41 08:43
Српски кошаркаш и члан Оклахоме Никола Топић због повреде неће играти од четири до шест недеља, саопштио је амерички клуб.
Како наводе амерички медији, српски кошаркаш је подвргнут операцији тестиса.
Топић је прошле ноћи забележио 10 поена, седам асистенција и четири скока у победи Оклахоме против Шарлота у предсезонском мечу.
Српски кошаркаш је целу прошлу сезону пропустио због повреде предњег укрштеног лигамента.
Оклахома нову сезону у НБА лиги почиње 22. октобра утакмицом против Хјустона.