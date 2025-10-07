broken clouds
07.10.2025.
Нови Сад
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВОЗАЧИ, ДА ЗНАТЕ Данас и сутра радови на мосту у близини Зрењанина

07.10.2025. 09:14 09:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Radovi na putu
Фото: Pixabay

Јавно предузеће „Путеви Србије“ најавило је за данас и сутра радове у близини Зрењанина.

Од 7. октобра од 7 часова до 8. октобра до 16 сати изводиће се радови на редовном одржавању на државном путу И Б реда број 12.

У питању је мост на Тиси код Зрењанина, у смеру ка овом граду.

За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем - семафорима и по потреби ручно.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, саопштило је ЈП „Путеви Србије“.

путеви србије радови на путу мост
Војводина Банат
