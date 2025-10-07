ВОЗАЧИ, ДА ЗНАТЕ Данас и сутра радови на мосту у близини Зрењанина
07.10.2025. 09:14 09:16
Јавно предузеће „Путеви Србије“ најавило је за данас и сутра радове у близини Зрењанина.
Од 7. октобра од 7 часова до 8. октобра до 16 сати изводиће се радови на редовном одржавању на државном путу И Б реда број 12.
У питању је мост на Тиси код Зрењанина, у смеру ка овом граду.
За време извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем - семафорима и по потреби ручно.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом, саопштило је ЈП „Путеви Србије“.