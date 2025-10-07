overcast clouds
НОВОСАЂАНКА ВИЦЕШАМПИОНКА СВЕТА: Сјајна џудисткиња Александра Андрић освојила сребро у Лими

07.10.2025. 08:11
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: IJF/Sabau Gabriela

Џудисткиња Србије Александра Андрић постала је јуниорска вицешампионка света у категорији до 70 килограмa освојивши сребрну медаљу у Перуу.

На планетарном шампионату у Лими чланица Новосадског џудо клуба, иако и даље кадеткиња, успела је да се избори за прво одличје на СП у јуниорском узрасту. 

Александра је кадетска светска и европска првакиња. Прошле сезоне, 2024. освојила је и прву медаљу као јуниорка – бронзу на ЕП и то на дебију, на коју је додала одличје истог сјаја и у миксу са нашим националним тимом. 

Ове године је 17-годишња Новосађанка пробила лед и у сениорској конуренцији пошто јој се око врата нашла европска бронза у најјачој категорији. 

Сада је до првог светског јуниорског постоља дошла показавши импресивне борбе, уз константност и фокус, савладавши редом у групи Индијку Таибанганби Каидем, па Бразилку Марију Оливеиру и Еву Огнивову, Рускињу која се такмичи под заставом Међународне џудо федерације. 

Као победница групе Д, Александра, коју тренира отац Миленко, је потом славила над Теофилом Дарбс-Такам из Француске за пласман у финале и борбу за светску титулу. Ту је, међутим, боља била три године старија Швајцаркиња, прва на светским ранг листама, Април Лин Фохуо. 

