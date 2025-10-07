ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Бегечани савладали Стражилово и наставили победнички низ
Бачка (Б) - Стражилово 2:0 (1:0)
БЕГЕЧ: Игралиште Бачке, гледалаца 50, судија: Чобанов (Руменка), стрелци: Леђанац у 17. и Умићевић у 77. минуту. Жути картони: Царић, Булатовић (Бачка), Миљевски (Стражилово).
БАЧКА: Блашћанин, Беговић, Д. Марковић, М. Марковић, Царић, Трифунов, Дав. Умићевић (Павлов), Виши, Куриш (Дан. Умићевић), Леђанац (Павлов), Сиришки (Миљевић).
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Пуношевац, Ербез (Мецинг), Миљевски, Кнежевић, Дубаић (Голубовић), Радонић, Звекан, Станковић, Вулетић, Бабић.
Бегечани настављају са сјајним партијама и овога пута победили су веома добру екипу из Сремских Карловаца.
У досадашњем делу првенства домаћа екипа забележила је максималан учинак.
РФК Н.С. 2025. - Слога 21:0 (9:0)
НОВИ САД: Стадион на Детелинари, гледалаца 50, судија: Јочић (НС), стрелци: Ловре у 3. Ковачевић у 11. и 56. Станковић у 14. 15. 47. 55. Сувајџић у 27. и 83. Раковић у 31. и 38. Гомирац у 31. у 78. Пешевић у 42. Галовић у 64. и 80. Мишковић у 67. Танасијевић у 73. 79. и 85. и Љубојев у 88. минуту.
РФК Н.С.: Новаковић, Љубојев, Портнер (Галовић), Живановић (Вукша), Сувајџић, Пешевић, Ловре (Цаковић), Ковачевић (Танасијевић), Ракић (Мишковић), Гомирац, Станковић.
СЛОГА: Радовановић, Д. Савић (Борбељ), Влаовић (Огњенов), О. Савић; Берар, Рончевић, С. Водић, Мађар, Ивошевић (Шарић), Франк (Суботички), Н. Видић.
Дуел лидера и фењераша завршен је помало невероватним резултатом.
Домаћи настављају низ победа и једина су екипа која није примила ниједан погодак од почетка првенства.
Борац - Милетић 0:1 (0:1)
РАКОВАЦ: Игралиште Борац, гледалаца 30, судија: Стрхарик (Нови Сад), стрелац: Калаковић у 39. минуту. Жути картони: маричић, Пролић (Борац), Станковић (Милетић).
БОРАЦ: Ћивић, Кесић (Лукић), Гагић, Маричић, Спасојевић, Пролић, Тодорић, Предојевић, Миљковић, Карадеглић (Нинковић), Симендић.
МИЛЕТИЋ: А: Лишић, Малетин, Калаковић (Јанковић), Славнић, Симић, Т. Тривуновић (Г. Тривуновић), Бањац, Д. Тривуновић, Павловић, Станковић, Н. Лишић.
Вредна победа гостију из Мошорина која их оставља у трци за водећим тимовима.
Железничар - Виноградар 4:0 (4:0)
НОВИ САД: Игралиште Железничара у Индустријској зони, гледалаца 50, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Видаковић у 11. Јовановић у 13. и 36. и Пап у 32. (аутогол) минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Тадић, Јовановић, С. Ђурица, Буквић, В. Ђурица, Савин, Недић, Ћелић, Бериша, Вудаковић, Димић.
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Томић, Митровић, Пап, Н. Елез, С. Елез, Бенежан.
Гостујући фудбалери дошли са на утакмицу са свега седморицом играча, самим тим нису имали реалних шанси да пруже већи отпор.
Хајдук - Динамо 2:2 (0:2)
ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдук, гледалаца 60, судија: Дејановић (Темерин), стрелци: Галић у 90. и 90+3. за Хајдук, а Вишекруна у 4. и 22. минуту за Динамо. Жути картони: Којић (Хајдук), Ракита, Бикицки, Вишекруна, Летић (Динамо). Црвени картон: Којић (Хајдук).
ХАЈДУК: Матић, Дудић, Смиљанић, Стојановић (Петковић), Ракић, Тошић (Цетењи), Галић, Којић, Катић, Радаковић (Аникић, Асанов), Цветковић.
ДИНАМО: Ракита, Зељић (Вулин), Цветковић (Грујић), Вулетић, Черњак, Прерадовић, Бикицки, Калапати (Летић), Поткоњак, Вишекруна (Шодић), Лимановић.
Боља игра гостију у првом делу, донела им је предност од два поготка пре одласка на паузу. Оба пута стрелац је био Вишекруна.
Ипак, у наставку сусрета домаћи су бацили све карте у напад и то им се исплатиоло у последњим тренуцима сусрета када је Галић пдва пута погађао и донео заслужен бод својој екипи.
Центар - Бачка (Ђ) 1:4 (1:1)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилово, гледалаца 40, судија: Перковић (Змајево), стрелци: Сурдучки у 45. за Центар, а Вујовић у 28. и Рогић у 61. 73. и 79. минуту за Бачку. Жути картони: Чадевски, Спасојевић (Центар).
ЦЕНТАР: Вулин, Пејаковић, Гатарић, Чадевски, Цакић, Мушицки (Милић), Перваз (Камберовић), Спасојевић, Врбашки (Шашић), Почек, Судручки (Раичевић).
БАЧКА: Бајат, Ј. Панић, Мијатов, Љ. Тривуновић, Вујовић, Н. Нађфеј, Ж. Тривуновић, Драгин (Р. Панић), Рогић, Станковић, Рац.
Татра - Обилић 2:0 (1:0)
КИСАЧ: Игралиште Татре, гледалаца 50, судија: Петровић (Нови Сад), стрелци: Муха у 5. и Љ. Панић у 69. (аутогол) минуту. Жути картони: Радишић, Величковић (Татра), Драг. Панић, Гардиновачки (Обилић).
ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић, Радишић, Багоња, Курешевић, Бајкин. А. Ожват, Станић, Ј. Ожват, Муха.
ОБИЛИЋ: Калаковић, Драгутин Панић (М. Панић), Љ. Панић, Миланковић, С. Добрић, С. Панић (Гардиновачки), Барашин, Драг. Панић (У. Панић), Скелеџић, Џамбас, Живанчев.
Припремио: Ђ. Л.