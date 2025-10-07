overcast clouds
ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Бегечани савладали Стражилово и наставили победнички низ

07.10.2025. 10:06 10:09
Фото: pixabay.com

Бачка (Б) - Стражилово 2:0 (1:0)

БЕГЕЧ: Игралиште Бачке, гледалаца 50, судија: Чобанов (Руменка), стрелци: Леђанац у 17. и Умићевић у 77. минуту. Жути картони: Царић, Булатовић (Бачка), Миљевски (Стражилово).

БАЧКА: Блашћанин, Беговић, Д. Марковић, М. Марковић, Царић, Трифунов, Дав. Умићевић (Павлов), Виши, Куриш (Дан. Умићевић), Леђанац (Павлов), Сиришки (Миљевић). 

СТРАЖИЛОВО: Кизић, Пуношевац, Ербез (Мецинг), Миљевски, Кнежевић, Дубаић (Голубовић), Радонић, Звекан, Станковић, Вулетић, Бабић. 

Бегечани настављају са сјајним партијама и овога пута победили су веома добру екипу из Сремских Карловаца.

У досадашњем делу првенства домаћа екипа забележила је максималан учинак.

РФК Н.С. 2025. - Слога 21:0 (9:0)

НОВИ САД: Стадион на Детелинари, гледалаца 50, судија: Јочић (НС), стрелци: Ловре у 3. Ковачевић у 11. и 56. Станковић у 14. 15. 47. 55. Сувајџић у 27. и 83. Раковић у 31. и 38. Гомирац у 31. у 78. Пешевић у 42. Галовић у 64. и 80. Мишковић у 67. Танасијевић у 73. 79. и 85. и Љубојев у 88. минуту. 

РФК Н.С.: Новаковић, Љубојев, Портнер (Галовић), Живановић (Вукша), Сувајџић, Пешевић, Ловре (Цаковић), Ковачевић (Танасијевић), Ракић (Мишковић), Гомирац, Станковић. 

СЛОГА: Радовановић, Д. Савић (Борбељ), Влаовић (Огњенов), О. Савић; Берар, Рончевић, С. Водић, Мађар, Ивошевић (Шарић), Франк (Суботички), Н. Видић. 

Дуел лидера и фењераша завршен је помало невероватним резултатом. 

Домаћи настављају низ победа и једина су екипа која није примила ниједан погодак од почетка првенства.

Борац - Милетић 0:1 (0:1)

РАКОВАЦ: Игралиште Борац, гледалаца 30, судија: Стрхарик (Нови Сад), стрелац: Калаковић у 39. минуту. Жути картони: маричић, Пролић (Борац), Станковић (Милетић).

БОРАЦ: Ћивић, Кесић (Лукић), Гагић, Маричић, Спасојевић, Пролић, Тодорић, Предојевић, Миљковић, Карадеглић (Нинковић), Симендић. 

МИЛЕТИЋ: А: Лишић, Малетин, Калаковић (Јанковић), Славнић, Симић, Т. Тривуновић (Г. Тривуновић), Бањац, Д. Тривуновић, Павловић, Станковић, Н. Лишић. 

Вредна победа гостију из Мошорина која их оставља у трци за водећим тимовима. 

Железничар - Виноградар 4:0 (4:0)

НОВИ САД: Игралиште Железничара у Индустријској зони, гледалаца 50, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Видаковић у 11. Јовановић у 13. и 36. и Пап у 32. (аутогол) минуту. 

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Тадић, Јовановић, С. Ђурица, Буквић, В. Ђурица, Савин, Недић, Ћелић, Бериша, Вудаковић, Димић.

ВИНОГРАДАР: Вујовић, Томић, Митровић, Пап, Н. Елез, С. Елез, Бенежан.

Гостујући фудбалери дошли са на утакмицу са свега седморицом играча, самим тим нису имали реалних шанси да пруже већи отпор.  



Фудбалски резултати и пласман

Резултати

Утакмица Резултат
Борац – Милетић 0:1
РФК Н.С. 2025 – Слога 21:0
Татра – Обилић 2:0
Бачка (Б) – Стражилово 2:0
Центар – Бачка 1923 1:4
Железничар НС – Виноградар 4:0
Хајдук – Динамо 2:2

Табела

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 РФК Н.С. 7 7 0 0 41:0 21
2 Бачка (Б) 7 7 0 0 26:5 21
3 Милетић 7 6 0 1 23:5 18
4 Стражил. 8 5 1 2 26:9 16
5 Татра 7 5 0 2 21:5 15
6 Динамо 8 4 1 3 28:9 13
7 Железн. 7 4 0 3 13:12 12
8 Борац 8 3 2 3 14:11 11
9 Бачка (Ђ) 8 3 1 4 15:20 10
10 Центар 7 2 2 3 11:11 8
11 Хајдук 7 1 3 3 4:10 6
12 Обилић 8 1 2 5 13:19 5
13 Виногр. 8 1 1 6 8:30 4
14 Ченеј 7 0 1 6 4:23 1
15 Слога 8 0 0 8 2:80 0

Хајдук - Динамо 2:2 (0:2)

ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдук, гледалаца 60, судија: Дејановић (Темерин), стрелци: Галић у 90. и 90+3. за Хајдук, а Вишекруна у 4. и 22. минуту за Динамо. Жути картони: Којић (Хајдук), Ракита, Бикицки, Вишекруна, Летић (Динамо). Црвени картон: Којић (Хајдук).

ХАЈДУК: Матић, Дудић, Смиљанић, Стојановић (Петковић), Ракић, Тошић (Цетењи), Галић, Којић, Катић, Радаковић (Аникић, Асанов), Цветковић. 

ДИНАМО: Ракита, Зељић (Вулин), Цветковић (Грујић), Вулетић, Черњак, Прерадовић, Бикицки, Калапати (Летић), Поткоњак, Вишекруна (Шодић), Лимановић. 

Боља игра гостију у првом делу, донела им је предност од два поготка пре одласка на паузу. Оба пута стрелац је био Вишекруна.

Ипак, у наставку сусрета домаћи су бацили све карте у напад и то им се исплатиоло у последњим тренуцима сусрета када је Галић пдва пута погађао и донео заслужен бод својој екипи. 

Центар - Бачка (Ђ) 1:4 (1:1)

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилово, гледалаца 40, судија: Перковић (Змајево), стрелци: Сурдучки у 45. за Центар, а Вујовић у 28. и Рогић у 61. 73. и 79. минуту за Бачку. Жути картони: Чадевски, Спасојевић (Центар).

ЦЕНТАР: Вулин, Пејаковић, Гатарић, Чадевски, Цакић, Мушицки (Милић), Перваз (Камберовић), Спасојевић, Врбашки (Шашић), Почек, Судручки (Раичевић). 

БАЧКА: Бајат, Ј. Панић, Мијатов, Љ. Тривуновић, Вујовић, Н. Нађфеј, Ж. Тривуновић, Драгин (Р. Панић), Рогић, Станковић, Рац. 

Татра - Обилић 2:0 (1:0)

КИСАЧ: Игралиште Татре, гледалаца 50, судија: Петровић (Нови Сад), стрелци: Муха у 5. и Љ. Панић у 69. (аутогол) минуту. Жути картони: Радишић, Величковић (Татра), Драг. Панић, Гардиновачки (Обилић).

ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић, Радишић, Багоња, Курешевић, Бајкин. А. Ожват, Станић, Ј. Ожват, Муха.

ОБИЛИЋ: Калаковић, Драгутин Панић (М. Панић), Љ. Панић, Миланковић, С. Добрић, С. Панић (Гардиновачки), Барашин, Драг. Панић (У. Панић), Скелеџић, Џамбас, Живанчев. 

Припремио: Ђ. Л.

мале лиге друга новосадска лига
Спорт Фудбал
