ЈОВИЋ СОЛИДАН У ПОРАЗУ МАЈАМИЈА: Милвоки побеђује и без Адетокумба

07.10.2025. 09:57 09:59
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Rebecca Blackwell

Српски кошаркаш Никола Јовић постигао је девет поена у поразу Мајамија код куће од Милвокија резултатом 103:93 у припремном мечу пред старт нове НБА сезоне.

Репрезентативац Србије је за 23 минута на терену уз девет поена имао и осам скокова и седам асистенција, као и две украдене лопте.

У Мајамију су Норман Пауел и Келел Вер били најефикаснији са по 18 поена, док је Пит Ненс са 15 био најефикаснији у Милвокију за који није играо Јанис Адетокумбо.

Нова НБА сезона почиње 21. октобра.

 

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
