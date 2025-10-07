ЈОВИЋ СОЛИДАН У ПОРАЗУ МАЈАМИЈА: Милвоки побеђује и без Адетокумба
07.10.2025. 09:57 09:59
Српски кошаркаш Никола Јовић постигао је девет поена у поразу Мајамија код куће од Милвокија резултатом 103:93 у припремном мечу пред старт нове НБА сезоне.
Репрезентативац Србије је за 23 минута на терену уз девет поена имао и осам скокова и седам асистенција, као и две украдене лопте.
У Мајамију су Норман Пауел и Келел Вер били најефикаснији са по 18 поена, док је Пит Ненс са 15 био најефикаснији у Милвокију за који није играо Јанис Адетокумбо.
Нова НБА сезона почиње 21. октобра.