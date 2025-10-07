(ВИДЕО) ОПЕТ ЈОКИЋЕВА МАГИЈА: Невероватно додавање Џокера, без промашаја водио Денвер до победе
Кошаркаши Денвера савладали су Торонто резултатом 112:108 у припремној утакмици пред почетак нове НБА сезоне.
Српски репрезентативац Никола Јокић постигао је 17 поена на мечу. Јокић је одиграо 21 минут и забележио 17 поена без промашаја из игре (5/5), уз 6 скокова и 5 асистенција. Кристијан Браун је био најефикаснији у тиму Денвера са 19 поена.
Јокић је имао и једно невероватно додавање, које је одушевило како оне на терену, тако и навијаче, а како је то изгледало можете погледати на овом снимку.