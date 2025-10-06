broken clouds
ДОМАЋА КУХИЊА, СТАРИ ЗАНАТИ, РУКОТВОРНЕ "Јесен иде дуњо моја, кукурузи већ су зрели" 17. пут у Јаску

06.10.2025. 16:38 17:19
Пише:
Дневник
Извор:
Сремске вести
срем
Фото: youtube printscreen/fruska gora

У селу Јазак, у општини Ириг, у суботу 11. октобра 2025. године, одржаће се 17. по реду манифестација „Јесен иде, дуњо моја, кукурузи већ су зрели…“, традиционални јесењи догађај који окупља мештане, посетиоце и љубитеље домаће кухиње, фолклора и занатских производа.

Организатори манифестације су Општина Ириг, Удружење „Жене Јазак“, Месна заједница Јазак и Туристичка организација општине Ириг. Програм ће трајати током целог дана и понудиће бројне занимљивости за све генерације.

У центру села од 11 до 15 часова биће одржано такмичење у кувању паприкаша, док ће од 12 до 18 часова посетиоци моћи да обиђу продајну изложбу домаћих колача, зимнице, воћа, вина, народних рукотворина и производа локалних занатлија и удружења жена. Биће организована и вожња фијакерима, као и пригодне активности за децу и одрасле.

Културно-уметнички програм почиње у 13 часова и трајаће до 16 часова. Наступиће малишани из ПУ „Дечија радост“, ученици ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“ и КУД „Стеван Шалајић“ из Врдника. Планиране су и дечије игре из прошлости (сиграрије), као и плес са дуњом, уз богат забавни програм и аниматоре.

У 15.30 часова биће проглашени победници у кувању паприкаша, а од 16 часова следи концерт тамбурашког оркестра из Новог Сада.

Манифестација ће бити заокружена вечерњим програмом – журком под јесењим небом уз тамбураше, која почиње у 18 часова. Пиће ће се продавати у организацији ФК „Цар Урош“ из Јазка, а сав приход намењен је за потребе клуба.

Манифестација „Јесен иде, дуњо моја…” је идеална прилика да проведете дан у духу традиције, добре хране, музике и дружења.

срем Јазак манифестација
Војводина Срем
