ПОДРШКА И ЗАЈЕДНИШТВО: Играчке легенде у улози селектора на истом задатку за просперитет српског фудбала
Лепа слика у Спортском центру ФСС у Старој Пазови у дану када је најбољи национални тим почео припреме за важне октобарске испите против Албаније и Андоре.
На једном мести две селекције, људи који имају највећу одговорност за њихове резултате. Некад саиграчи у репрезентацији, истинске играчке легенде, данас селектори и директор. Драган Стојковић и Зоран Мирковић, односно Стеван Стојановић. За једним столом „А“ и Млада репрезентација (U21) која се припрема (тренинге одржава у СЦ ФСС) за још једну проверу пред Европско првенство 2027. сада против Румуније у Араду.
Тема много, наравно фудбалских, а сарадња каква се само пожелети може. За добро српског фудбала и његових селекција. Уосталом, речи Зорана Мирковића по доласку у базу младе селекције, првог дана припрема пред одлазак у Арад, најбољи су сведок координације, толеранције и разумевања.
„Наравно, лепо је видети селекције заједно на окупу. Желим да, пре свега, честитам нашим момцима, играчима млађих селекција, који су се нашли на списку А тима. Говорио сам да је то наш примарни циљ, да створимо што више играча који ће бити стандардни на списку сениора. У сваком случају, то је велика ствар за сваког младог играча. Националном А тиму предстоје две важне утакмице у квалификацијама за Светско првенство, уколико неко од младих играча добије прилику и да дебитује, то ће бити искуство које ће им много значити у даљој каријери. Пратићемо и навијати за нашу најбољу селекцију. Надамо се победама, а касније и пласману на Светско првенство.”
Селектор Драган Стојковић у претходном периоду, подсетимо се, пружио је прилику великом броју младих, талентованих играча, а сада је за октобарске испите, истина због тешке ситуације са повредама појединих репрезентативаца, позвао накнадно Вању Драгојевића и Василија Костова, раније Александра Станковића, Вељка Милосављевића и Огњена Угрешића, практично све играче из млађе селекције ФСС, пре свега U21.