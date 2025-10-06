УОЧИ ДУЕЛА СА РУМУНИЈОМ: Окупила се млада фудбалска репрезентација Србије
Млада фудбалска репрезентација Србије окупила се данас у Београду уочи пријатељског меча са Румунијом, који ће бити одигран 10. октобра у Араду.
ФСС је навео да ће изабраници селектора Зорана Мирковића тренирати у Спортском центру ФСС у Старој Пазови, што ће бити идеална прилика за сусрет са најбољом А селекцијом, у којој се налазе "орлићи" Вељко Милосављевић, Александар Станковић, Огњен Угрешић, Василије Костов и Вања Драгојевић.
"Наравно, лепо је видети селекције заједно на окупу. Желим да, пре свега, честитам нашим момцима, играчима млађих селекција, који су се нашли на списку А тима. Говорио сам да је то наш примарни циљ, да створимо што више играча који ће бити стандардни на списку сениора. У сваком случају, то је велика ствар за сваког младог играча. Националном А тиму предстоје две важне утакмице у квалификацијама за Светско првенство, уколико неко од младих играча добије прилику и да дебитује, то ће бити искуство које ће им много значити у даљој каријери. Пратићемо и навијати за нашу најбољу селекцију. Надамо се победама, а касније и пласману на СП", рекао је Мирковић, пренео је званични сајт ФСС.
Утакмица између Румуније и Србије биће одиграна 10. октобра од 19 часова у Араду.
"Играмо утакмицу против Румуније у Араду, коју сматрам озбиљним противником. Тренираћемо у СЦ ФСС у Старој Пазови до четвртка и, верујем, озбиљно се припремити. Имали смо готово месец дана да активно радимо на анализи противника и сада ћемо заједно са играчима радити на сваком детаљу", додао је Мирковић.
ФСС је објавио да због повреда нису били у прилици да се одазову Андрија Максимовић и Бојан Ковачевић, док је Вања Драгојевић прекомандован у најбољу А селекцију. Мирковић је накнадно позвао Јована Шљивића.
Михајло Цветковић биће на располагању селектору Гордану Петрићу и У-19 селекцији, која за месец дана започиње квалификација за Европско првенство 2026.
"Идемо у саставу без играча који су отишли у А селекцију, без Цветковића који се налази у омладинској селекцији, јер У-19 репрезентација већ наредног месеца почињу квалификације за ЕП. Максимовић и Ковачевић су се пожалили на здравствени статус, па ни они неће бити на располагању у овом прозору", навео је Мирковић.