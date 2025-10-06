ЛОЛА РАДИВОЈЕВИЋ ВИЦЕШАМПИОНКА У РЕНДЕУ: "Три сата првог финала нећу никада заборавити"
Млада српска тениска репрезентативка, 20-годишња Лола Радивојевић у финишу сезоне стигла је до првог WТА финала у њеној каријери.
На такмичењу у италијанском Рендеу на турниру из серије WТА 125 који је одигран на шљаци Лола је бриљирала и освојила наслов вицешампиона.
Била је на корак од самог шампионског трофеја, али је трећи сет финалног сусрета у више од три сата игре ипак отишао на страну њене противнице, Чехиње Саре Бејлек која осваја трофеј ретултатом 6:2, 6:7(1), 6:3.
"Сјајан турнир и такмичарска недеља у Италији су иза мене. Задовољна сам, иако је славље могло бити комплетно. титула је измакла у том трећем сету, стале су ноге, сервис је мало ослабио и то је резултирало да иако сам имала 2:0 у том последњем сету, победа оде Чехињи. три сата мог првог WТА финала нећу никада заборавити, памтићу ово сигурно цео живот. Прво финале је заувек прво, какав год резултат на крају био. Моје прво WТА финале је било као и цео овај турнир, једна велика битка у којој сам се борила свим својим снагама и знањем, нисам одустајала, веровала сам у себе и резултат који сам желела. вицешампион WТА 125 у самом финалу сезоне је нешто што вреди, што ми говори да наставим да вредно радим и да ће следећа сезона ако овако наставим бити прожета резултатима које желим и због којих се бавим овим послом", објашњава Радивојевићева.
Финале турнира у Италији Лоли је донео скок на WТА листи где је сада на 173. месту. Најбољи ранг који је до сада забележила је 152. позиција на свету. Пре тачно годину дана Лола је освојила ИТФ турнир наградног фонда 75.000 долара у Куршумлијској бањи након којег се први пут нашла међу 200 на свету на WТА листи.
"Резултат у рендеу ми је донео повратак ка мом најбољем рангу, то ми значи пуно и због пласмана на први грен слем у сезони 2026. Аустралиан опен где ћу играти квалификације, као и улазак у квалификације јачих WТА турнира. Важно је да сам здрава, идем корак по корак и верујем да ће све доћи на место које желим и које је мој сан и циљ. Нису све спортске приче исте, нису све каријере по истом шаблону, свако има своју спортску и животну причу, тако и ја. Кренула сам из родних Блаца, тамо се увек враћам, не заборављам родну груду и на то сам поносна. Иако ми је сада база Барселона и тренери су ми Шпанци, ја сваки слободан тренутак користим да одем у моје родно место и тамо напуним батерије као што нигде друго не могу на планети. Пре годину дана сам славила тријумф у Куршумлијској бањи, где сам у 2024. освојила четири титуле, од тога три сингл и успела да се препородим и вратим након периода повреда и пауза. рекла сам тада, а истичем и сада југ србије је место где моје срце куца најјаче и тачка на планети где сам се родила, али и отворила себи врата светске елите у тенису", каже радивојевићева.
Млада и велика нада српског тениса, девојка која иза себе већ има прегршт титула, како из фјучерс серије, тако и ИТФ великог наградног фонда, након такмичења у Италији одлази у Шпанију на Мајорку где ће играти на турниру WТА 125.