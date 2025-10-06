НОВА ЕРА У ДЕНВЕРУ: Нагетси са значајном променом у стартној петорци
Денвер Нагетси у нову НБА сезону улазе са једном значајном променом у стартној петорци.
Уместо досадашњег стартера Мајкла Портера Џуниора, у прву поставу улази Камерон Џонсон, који је током лета стигао из Бруклина.
Портер Џуниор, важан део шампионског тима из 2023. године, напустио је Денвер 8. јула, када су Нагетси у размени са Бруклин Нетсима послали њега и незаштићени пик прве рунде 2032. године.
У супротном смеру стигли су Џонсон и пик Нетса исте године.
Очекивана стартна петорка Денвер Нагетса за сезону 2025/26 требало би да буде Џамал Мареј, Кристијан Браун, Камерон Џонсон, Арон Гордон и Никола Јокић.
Тренер Дејвид Аделман у припремном кампу користи прилику да испроба различите поставе и ротације на клупи, пише Денвер Пост.
Према извештају новинара Бенета Дуранда, главну другу петорку тренутно чине Брус Браун, Тим Хардавеј Џуниор, Џулијан Стротер, Пејтон Вотсон и Јонас Валанчунас, уз напомену да ће се ротације мењати како сезона буде одмицала.
Такође се истиче да је Џејлен Пикет оставио одличан утисак, показујући сигурност у вођењу и друге и треће поставе.
Занимљива новост је и улога Јонаса Валанчунаса, који је летос стигао из Сакраменто Кингса. Литванац се уклапа у систем игре сличан оном који гради Јокић, као високи играч плејмејкер који организује напад с врха рекета.
"Добро му је дошло да се привикне на наш стил игре. Додаћемо и неколико пост-уп акција које њему одговарају", рекао је Аделман.