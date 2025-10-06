light rain
ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА ЗА ВИКЕНД ЗА СУБОТИЧКУ ПОЛИЦИЈУ Један возио алкохолисан без дозволе нерегистрован аутомобил, други на бицикл сео са 2,64 промила алкохола!

06.10.2025. 16:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
МУП
Фото: МУП Србије

Полиција у Суботици, током викенда, искључила је из саобраћаја осморо возача због учињених тежих саобраћајних прекршаја.

Како се наводи у саопштењу, саобраћајна полиција имала је прилино посла са различитим начинима кршења саобраћајних прописа. Полиција у Суботици зауставила је М. Б. (1963) који је без возачке дозволе управљао нерегистрованим „фијатом“ са 1,70 промила алкохола у организму, као и И. А. (1989) и С. П. (1965) који су возили „мерцедес“ и теретно возило са 2,06 и 1,38 промила алкохола.

Такође, патроле су из саобраћаја искључиле и Л. А. (2003) која је са пробном возачком дозволом возила „пунто“ са 1,26 промила алкохола у организму.

У близини центра града, полиција је затекла С. П. (1965) који је управљао бициклом са 2,64 промила алкохола у организму, као и Б. Р. (2003) који је без возачке дозволе и под дејством марихуане управљао „реноом''.

Саобраћајна полиција у Бачкој Тополи зауставила је возача „пола“ М. К. (1973) и бициклисту И. К. (1973) који су возили са 1,46 и 1,34 промила алкохола у организму.

Сви возачи су задржани и против њих ће бити поднете одговарајуће прекршајне пријаве.

суботица саобраћајна полиција вожња под дејством алкохола
Војводина Бачка
