ТРЕШТЕН ПИЈАН ВОЗИО СА 3,14 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА Дрегер пропиштао од малигана

полиција
Фото: РИНА/Илустрација

КРАГУЈЕВАЦ: Током викенда спроведена је велика акција појачане контроле саобраћаја, у којој је полиција открила чак 120 прекршаја, а 79 возача је искључено из саобраћаја. 

Посебну пажњу изазвао је случај тридесеттрогодишњег возача из Кнића, који је заустављен са невероватних 3,14 промила алкохола у организму.

Тиме је учинио прекршај насилничке вожње, због чега му је одређено задржавање, а затим ће бити спроведен у Прекршајни суд.

„Од 79 возача, 42 су возила под дејством алкохола, а четири под дејством психоактивних супстанци. Полиција је привремено одузела и осам возила која ће бити послата на контролни технички преглед због сумње у незаконите преправке“, изјавио је Игор Дичић, заменик командира Саобраћајне полиције у Крагујевцу.

Он је нагласио да је међу починиоцима прекршаја велики број младих возача и упутио им апел да буду опрезни:

„Треба да знају да само један тренутак непажње може довести до саобраћајне незгоде.“

Подсећа се и да је током међународне акције „ROADPOL“, спроведене у Шумадијском округу од 16. до 22. септембра, откривено чак 2.421 прекршај, међу којима 97 прекршаја возача двоточкаша.

Из Полицијске управе Крагујевац поручују свим учесницима у саобраћају да поштују прописе и одговорним понашањем допринесу безбедности на путевима.

вожња под дејством алкохола саобраћајна полиција Кнић
Вести Хроника
