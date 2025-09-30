(ВИДЕО) Да ли је навијачки обрачун мотив пуцњаве на Палилули? БЛОКИРАН ЦЕО БЕОГРАД Четворо рањених, мушкарцу се БОРЕ ЗА ЖИВОТ
У локалу на Сланачком путу убијена јеД. В. (51), а још намање четири особе рањене, сазнаје "Телеграф.рс".
У току је акција "Вихор" и цео Београд се налази под опсадом полиције. Тражи се бели комби у ком су опасни нападачи који су највероватније и наоружани.
Мотив се, наводно, крије у обрачуну навијача!
У Ургентни центар у Београду примљени су - жена Љ. М. (42) и мушкарци О. А. (59), Н.Н. (33) и Д.Р. (29). Сви се они налазе у Ургентном центру.
- Из комбија је изашли њих десеторица. Запуцали су локалу. Након пуцњаве ушли су у комби и побегли. Тренутно је потрага за њима. У локалу је нађен пиштољ- каже наш саговорник.
Жена која је настрадала и њен муж за чији живот се боре у болници су највероватније случајне жртве.
Жена Љ.М. има повреду потколенице, О.А. прострелну рану бутине, Н.Н. (33) и Д.Л. (29) у ноге и глутеус.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.