overcast clouds
16°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Да ли је навијачки обрачун мотив пуцњаве на Палилули? БЛОКИРАН ЦЕО БЕОГРАД Четворо рањених, мушкарцу се БОРЕ ЗА ЖИВОТ

30.09.2025. 16:36 16:56
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
навијачи
Фото: Printscreen/Instagram/192.rs

У локалу на Сланачком путу убијена јеД. В. (51), а још намање четири особе рањене, сазнаје "Телеграф.рс".

У току је акција "Вихор"  и цео Београд се налази под опсадом полиције. Тражи се бели комби у ком су опасни нападачи који су највероватније и наоружани.

Мотив се, наводно, крије у обрачуну навијача!

У Ургентни центар у Београду примљени су -  жена Љ. М. (42) и мушкарци О. А. (59), Н.Н. (33) и Д.Р. (29). Сви се они налазе у Ургентном центру.

- Из комбија је изашли њих десеторица. Запуцали су локалу. Након пуцњаве ушли су у комби и побегли. Тренутно је потрага за њима. У локалу је нађен пиштољ- каже наш саговорник.

Жена која је настрадала и њен муж за чији живот се боре у болници су највероватније случајне жртве.

Жена Љ.М. има повреду потколенице, О.А. прострелну рану бутине, Н.Н. (33) и Д.Л. (29) у  ноге и глутеус.

Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

 

палилула пуцњава погинули
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај