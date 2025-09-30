СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ПОЛИЦИЈЕ ТРАЖИЛО ПРОМЕНЕ Да ли нам требају необријани и истетовирани органи реда? Ево аргумената ЗА
Након три године од како је Струковно удружење полиције "Др Рудолф Арчибалд Рајс" поднело иницијативу за измену Правилника о изгледу полицијских службеника у деловима који су од стране Поверенице за равноправност оцењени као дискриминаторни, ова прича могла би да добије епилог.
Најављено је формирање радне групе која ће формулисати нове одредбе, које би могле довести до тога да видимо истетовиране, као и полицајце са брадом.
Дужина и боја косе и ноктију, забрана ношења пиrсинга и браде дефинисане су правилником који прописује изглед полицијског службеника, као и то да тетоважа не сме бити на видљивом месту или мора бити прекривена.
"Долазили смо у ситуацију да на +40 морају да носе дуге рукаве и прекривају тетоважу. Такође, сам вид прикривања тетоваже у екстремно топлим данима може здравствено угрозити службеника", каже Ненад Љубишић из струковног удружења полиције "Др Рудолф Арчибалд Рајс".
Из струковног удружења тврде да се тиме незаконито задире у идентитет појединца, а исто је утврдила и Повереница за заштиту равноправности, која је још пре три године поднела захтев Уставном суду за оцену уставности појединих одредби.
"Имамо случај полицијског службеника који је скинуо тетоважу, па због оштећења на кожи није могао да настави обуку јер је проглашен неспособним, или примера ради особа са витилигом, не испуњава услове", рекла је повереница Бранкица Јанковић.
Према њеној оцени, једна одредба јасно разликује службенике по полној основи.
"Униформисани полицијски службеник не може да носи минђуше. Униформисани полицијски службеници женског пола не могу да носе више од једног пара минђуша, неупадљивог облика, боје и величине", наводи се у Правилнику о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у МУП-у.
Како наводе из Струковног удружења, након промењена два министра полиције, Ивица Дачић је тај који је показао добру вољу да се Правилник измени.
"Не мислим да је то нешто круцијално, али је некоме важно немам ништа против да се о томе и расправља. Најважније је да полицајац добро ради свој посао и што има личне афинитете да не штети обављању полицијског посла", рекао је Дачић.
На граници између одредбе да службеник не сме изгледом нарушавати углед Министарства и изазивати неповерење код грађана и поштовања личног идентитета полицајца, налазе се ограничења и за измењене одредбе.
"Тетоваже неће смети да распирују расну, верску и другу нетрпељивост. Неће смети да имају сексистички садржај", каже Љубишић.
"Осавремењивање и усклађивање са антидискриминационим оквиром никако не сме да буде оправдање за непоштовање већ прописаног, уредног изгледа полицијског службеника који не нарушава углед и не изазива страх и неповрење код грађана", рекла је повереница.
Док се одлука Уставног суда чека, синдикалци се надају усвајању измена већ следеће године.
Euronews.rs