overcast clouds
16°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРОГИРАО И СИЛОВАО ЧЛАНИЦЕ СВОЈЕ СЕКТЕ, БИВШУ ПАРТНЕРКУ И РОЂАКЕ „Психотерапеуту” Жоржу „преписано” 18 година иза решетака

30.09.2025. 15:46 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
hapšenje
Фото: Pixabay

Самозвани психотерапеут и вођа секте осуђен је данас у француском граду Монпељеу на 18 година затвора због силовања својих следбеница, пренели су француски медији.

Суд је донео овакву пресуду након што је лажни психотерапеут Жорж М. С. (51) проглашен кривим за силовање чланица секте Атанор чији је био лидер, а којима је давао халуциногене дроге, пренео је париски Фигаро.

Изречена казна је две године краћа од максималне казне која је теоретски претила осумњиченом, наводи лист.

Он је у притвору до почетка суђења провео четири године, а има рок од 10 дана да уложи жалбу.

Вођа секте осуђен је за силовање четири своје следбенице којима је у заједничком стану давао ЛСД и екстази, као и за напаствовање девојке која је присуствовала састанцима секте.

Жорж М. С. је проглашен кривим и за силовање бивше партнерке која је са њим радила у Атанору, као и две своје рођаке, наводи Фигаро.

секта дрога силоватељ
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕКТА ЗИЗ СЕЈЕ СТРАХ У АМЕРИЦИ! По злоделима подсећају на следбенике озлоглашеног затвореника
a

СЕКТА ЗИЗ СЕЈЕ СТРАХ У АМЕРИЦИ! По злоделима подсећају на следбенике озлоглашеног затвореника

03.02.2025. 14:23 14:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИВИ ДЕТАЉИ УБИСТВА У ЖАБАРИМА Жена убила бившег мужа на спавању, па га исекла на делове МЕШТАНИ УБЕЂЕНИ ДА ЈЕ СЕКТАШКИ РИТУАЛ

ЈЕЗИВИ ДЕТАЉИ УБИСТВА У ЖАБАРИМА Жена убила бившег мужа на спавању, па га исекла на делове МЕШТАНИ УБЕЂЕНИ ДА ЈЕ СЕКТАШКИ РИТУАЛ

09.10.2024. 10:03 10:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај