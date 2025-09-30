ДРОГИРАО И СИЛОВАО ЧЛАНИЦЕ СВОЈЕ СЕКТЕ, БИВШУ ПАРТНЕРКУ И РОЂАКЕ „Психотерапеуту” Жоржу „преписано” 18 година иза решетака
Самозвани психотерапеут и вођа секте осуђен је данас у француском граду Монпељеу на 18 година затвора због силовања својих следбеница, пренели су француски медији.
Суд је донео овакву пресуду након што је лажни психотерапеут Жорж М. С. (51) проглашен кривим за силовање чланица секте Атанор чији је био лидер, а којима је давао халуциногене дроге, пренео је париски „Фигаро”.
Изречена казна је две године краћа од максималне казне која је теоретски претила осумњиченом, наводи лист.
Он је у притвору до почетка суђења провео четири године, а има рок од 10 дана да уложи жалбу.
Вођа секте осуђен је за силовање четири своје следбенице којима је у заједничком стану давао ЛСД и екстази, као и за напаствовање девојке која је присуствовала састанцима секте.
Жорж М. С. је проглашен кривим и за силовање бивше партнерке која је са њим радила у Атанору, као и две своје рођаке, наводи „Фигаро”.