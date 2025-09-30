ПОЧИЊЕ 25. СЕЗОНА АБА ЛИГЕ: Партизан јури рекордну титулу, Звезда наставља победнички низ
Регионална кошаркашка АБА лига почиње у петак утакмицама Игокеа - ФМП и Беч - Илирија и улази у 25, јубиларну сезону.
Партизан ће покушати да освоји рекордну девету титулу, а Црвена звезда уз напад на пехар жели и да продужи рекорд по броју победа у такмичењу.
Прва утакмица одиграна је 29. септембра 2001. године у Подгорици, где је Цибона победила Будућност 81:78, док је први трофеј припао љубљанској Олимпији, која је те сезоне савладала Крку у финалу.
Девет клубова је досад освајало АБА лигу, најтрофејнији је Партизан са осам титула, док Црвена звезда има седам.
У 24 досадашње сезоне одиграно је 4.420 мечева, а постигнут је 693.861 поен, забележено је 261.923 скока и уписано је 127.524 асистенције.
Највише победа остварила је Црвена звезда (486), испред Партизана (439) и Будућности (401), а црвено-бели држе рекорд и по броју узастопних победа у регионалном такмичењу (30).
Рекордери по титулама међу тренерима су Дејан Радоњић и Душко Вујошевић (по пет), док је међу играчима најтрофејнији доскорашњи капитен Црвене звезде Бранко Лазић са седам освојених пехара.
У историји такмичења забележени су бројни рекорди – Немања Гордић је најбољи стрелац (3.404 поена) и асистент (1.224 асистенције), Ален Омић водећи скакач (1.423 скока), а Суад Шеховић рекордер по броју погођених тројки (406), док је највише блокада остварио Урош Луковић (283).
Највише поена на једном мечу АБА лиге убацио је повратник у регионално такмичење, члан Клужа Дерон Расел, који је 2022. године као кошаркаш Морнара постигао 47 поена против Задра.
Први пут у историји
Први пут у историји АБА лига ће имати 18 клубова подељених у две групе са по девет клубова. У групи А су Борац, Партизан, Дубаи, ФМП, Игокеа, Крка, Студентски центар, Клуж и Сплит. У групи Б су Црвена звезда, Будућност, Беч, Босна, Цедевита Олимпија, Мега, Илирија, Спартак и Задар.
Рекорд по броју скокова у једном мечу деле Томи Смит и Борис Савовић (23), док је рекордер по асистенцијама Жан Марк Шишко са 19 додавања (2019).
Кошаркаш Денвер Нагетса Никола Јокић први је, од 10, добитника МВП признања лигашког дела сезоне АБА лиге, а понео је и признање за најбољег младог играча такмичења, које су још освајали, између осталих Дарио Шарић, Гога Битадзе, Џанан Муса, Филип Петрушев, Никола Јовић, Никола Топић.
Највећа посета била је на мечу Партизана и Меге јануара 2024. са 23.021 гледаоцем, највише поена у историји убацила је Црвена звезда (55.768), испред Партизана (49.849) и Цибоне (49.744).
У досадашњим издањима АБА лиге учествовали су клубови из 11 земаља, а у новој сезони тај број ће порасти на 13 пошто су се регионалној лиги придружили аустријски Беч и румунски Клуж.
Парови првог кола
Петак, 3. октобар
Игокеа – ФМП
Беч – Илирија
Субота, 4. октобар
Студентски центар – Борац
Недеља, 5. октобар
Цедевита Олимпија – Мега
Будућност – Спартак
Понедељак, 6. октобар
Дубаи – Сплит
Партизан – Крка
Црвена звезда - Задар