ЗВЕЗДИ СУДИ НЕМАЦ: УЕФА одредила арбитре за дуел с Портом у Лиги Европе
30.09.2025. 16:00 16:02
Коментари (0)
Немачки судија Харм Осмерс биће главни арбитар на утакмици другог кола Лиге Европе између Порта и Црвене звезде.
Како је саопштила Европска фудбалска унија (УЕФА) помоћне судије биће Доминик Шал и Кристијан Гителман, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Флоријана Екснера. У ВАР соби биће такође Немци Бастијан Данкерт и Зорен Шторкс.
Меч између Порта и Црвене звезде биће одигран у четвртак, 2. октобра од 21 час на стадиону "Драгао".
Фудбалери Црвене звезде су у првом колу ЛЕ на свом терену одиграли нерешено против Селтика, 1:1, док је Порто у гостима савладао Салцбург 1:0.