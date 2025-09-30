НА ДАНАШЊИ ДАН: Покер европских победа црвено-белих, памти се и осам голова на Маракани
Данашњи датум 30. септембар, веома је успешан за Црвену звезду.
Београдски клуб је на данашњи дан, у богатој историји забележио четири важне победе у европским такмичењима.
Први европски тријумф 30. септембра црвено-бели су остварили давне 1970. године. Био је то двомеч 1/16 финала Купа европских шампиона, који је Црвена звезда играла против мађарског Ујпешта. У првом мечу на гостујућем терену црвено-бели тим је поражен са 2:0. Реванш је одигран на данашњи датум на стадиону "Рајко Митић", а Црвена звезда је предвођена трећом Звездином звездом Драганом Џајићем у сусрет ушла као велики фаворит. Та улога је оправдана јер су црвено-бели головима Драгана Џајића, Зорана Филиповића (2) и Стевана Остојића стигли до победе од 4:0, те укупног тријумфа у двомечу резултатом 4:2.
Шест година касније је Звезда учествовала у Купу УЕФА, данашњој Лиги Европе. У првом претколу противник црвено-белих је била бугарска екипа Локомотива из Пловдива. Први меч одигран у Бугарској је завршен резултатом 2:1 у корист домаће екипе, а једини стрелац за Звезду је био Зоран Филиповић. Уследио је реванш који је одигран две недеље касније, односно 30. септембра 1976. године на Маракани. Сјајна атмосфера те звездашке београдске ноћи је помогла првотимцима да стигну до великог преокрета и победе. Црвено-бели су славили са убедљивих 4:1 погоцима Зорана Филиповића (2), Владислава Богићевића и Србољуба Стаменковића. Звезда је након тог преокрета прошла у наредну фазу такмичења.
У сезони 1981/1982, црвено-бели су у шеснаестини финала КЕШ за противника добили екипу Хибернијанс са Малте. Први меч одигран на Малти Звезда је победила са 1:2. Реванш, одигран на данашњи датум завршен је једном од најубедљивијих победа црвено-белих у историји. Маракана је тог 30. септембра 1981. године видела чак девет голова, јер је Црвена звезда победила малтешки клуб резултатом 8:1. У листу стрелаца су се уписали Слободан Горaчинов, Владимир Петровић (2), Милош Шестић, Душан Савић (2) и Радомир Савић (2).
Последњи европски дуел Црвена звезда на данашњи датум је одиграла пре четири године на територији Бугарске, прецизније у Разграду. Био је то меч другог кола групе Ф у Лиги Европе, у којем су црвено-бели гостовали Лудогорецу. Звезда је славила са 0:1, а гол је постигао Гелор Канга. Та победа је касније допринела томе да црвено-бели заврше као први тим по завршетку групне фазе, што је уједно био један од највећих успеха Црвене звезде у новијој историји.