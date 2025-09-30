overcast clouds
СВЕТСКА БРОНЗА ЗА НАШЕГ ММА БОРЦА: Џевад Балтић се поново вратио с медаљом око врата

30.09.2025. 16:09
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/FB/MMA savez Srbije

Српски ММА репрезентативац Џевад Балтић освојио је бронзану медаљу у тешкој категорији (97 килограма) на Светском ИММАФ првенству у Тбилисију.

Балтић је у четвртфиналу СП једногласном одлуком судија победио Бугарина Патрика Генова. 

– Иако је изборио пласман у полуфинале, због неповољног медицинског налаза проузрокованог учесталим скидањем килограма током трајања такмичења, није добио зелено светло за наставак такмичења и тако се зауставио на бронзаном одличју – саопштено је из ММА Савеза Србије.

Ово је пета медаља за Балтића на великим такмичењима у последње четири године.

