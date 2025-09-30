Трагедија претворена у чудо ЖЕНА ДОВЕЗЕНА БЕЗ ЗНАКОВА ЖИВОТА ОЖИВЕЛА Лекари су дали све од себе да је спасу! САДА ЈЕ У ТЕШКОМ СТАЊУ
Жена Д.В. довезена је данас у Ургентни центар без знакова живота након пуцњаве у Вишњичкој бањи.
Одмах по пријему доктори су је одвезли на реанимацију где су је оживели! Тренутно се налази у јако тешком стању и боре јој се и даље за живот, сазнаје Блиц.
Како Блиц сазнаје, жена је довезена у болницу без виталних функција и одмах је послата на реанимацију.
Иако су прве информације указивале да је жена преминула, доктори у Ургентном центру су извели чудо и оживели су је!
- Доктори су дали све од себе да је спасу и одмах су је реанимирали и оперисали. Налази се у јако тешком стању, њено стање прати се из минута у минут - каже извор "Блица".
Огласио се МУП
Како се наводи из МУП, данас око 14.23 часова у Вишњичкој бањи у једном угоститељском објекту од стране за сада непознатог лица дошло је до употребе ватреног оружја, при чему је повређено пет особа, три мушкарца и две жене.
Повређене особе су превезене и збринуте у Ургентном центру.