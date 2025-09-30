light rain
Отеле из торбице новац, картице и документа БУГАРКЕ ПОКРАЛЕ ЖЕНУ КОД КАРАЂОРЂЕВОГ ПАРКА Одређено им задржавање

30.09.2025. 19:25 19:27
Пише:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом, ухапсили су две особе, бугарске држављанке, због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело крађа.

Осумњичене Г. Р. Г. (1984) и Н. М. М. (1971) уочио је полицијски службеник  Полицијске испоставе за безбедност на железници Београд, ван радног времена, код Карађорђевог парка, када су од једне жене, из торбе украле новчаник са новцем, картицама и документима.

Осумњичене су ухапшене и доведене у Полицијску испоставу, а даљим радом је утврђено да су на територији Београда, у претходном периоду, више пута извршиле исто кривично дело.

Одређено им је задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведене у надлежно тужилаштво.
 

крађа новчаник лопови
Пише:
Дневник
