„Изван његових овлашћења“ ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ОДБАЦИО ЗАХТЕВ БОГДАНА ЈОВИЧИЋА Тражио премештај у медицинску установу или у кућни притвор
БЕОГРАД: Европски суд за људска права одбацио је данас захтев Богдана Јовичића, ухапшеног 15. августа у Новом Саду, којим је он тражио одлуку тог суда да буде пребачен у медицинску установу или у кућни притвор.
У образложењу суда је наведено да је захтев Јовичића, који је у притвору од августа због сумње да је током студентских протеста у Србији учествовао у вандализовању просторија у власништву политичке странке, као и моторног возила, изван његових овлашћења.
Наведено је и да према добро успостављеној пракси суда, такви захтеви спадају ван овлашћења примене Правила 39 Пословника Суда када не укључују ризик од озбиљне и непоправљиве штете по основно право из Конвенције.
Образложено је да мере по правилу 39 Судског пословника одлучују се у вези са поступком пред судом, без прејудицирања било каквих накнадних одлука о прихватљивости или суштини случаја, као и да суд одобрава такве захтеве само у изузетним ситуацијама, када би се подносиоци захтева у супротном суочили са непосредним ризиком од непоправљиве штете.
Приликом одлучивања о захтеву за привремену меру, суд није морао да разматра оправданост за притвор Јовичића, нити је било потребно утврдити да ли су услови његовог притвора у складу са Конвенцијом, прецизирано је у одлуци.
Такође је наведено да ова одлука не спречава суд да разматра нови захтев заснован на разликама или промењеним чињеницама, нити утиче на било који будући захтев који Јовичић може поднети било домаćем суду или Европском суду за људска права.
Јовичић је 22. септембра поднео овај захтев суду, а с обзиром да суд примењује правило 39 само када се подносилац суочава са непосредним ризиком од непоправљиве штете по право из Конвенције, суд је одлучио да не одобри тражену привремену меру.
Он се налази у притвору у различитим просторијама, укључујући затворску болницу, а између 12. и 23. септембра је ступио у штрајк глађу, који је у међувремену прекинуо.