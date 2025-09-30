broken clouds
Лекари се и даље боре за њен живот ТЕШКО РАЊЕНА ЖЕНА (51) УПУЦАНА У КАФИЋУ У КРИТИЧНОМ СТАЊУ Операција траје више од 5 сати

30.09.2025. 22:28 22:33
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: Б. Лучић

Лекари се дуже од 5 сати боре за живот Д.В. (51) која је данас задобила тешке повреде у пуцњави у кафићу у Вишњичкој бањи, сазнаје Телеграф.

Њен супруг О.А. (59) и остало троје повређених налазе се у стабилном стању, пише Телеграф
 

Нападач, који је наоружан улетео у кафић на Сланачком путу, подсетимо, ранио је и четрдесетдвогодишњу Љ.А. и мушкарце Н.Н. (33) и Д.Л (29) за које се сумња да су били мета напада. Супружници су иначе мало пре пуцњаве дошли у локални кафић да попију пиће.

Подсећања ради, данас је у Вишњичкој бањи дошло до пуцњаве када је непознати мушкарац наоружан улетео у један локал. Том приликом је рањено петоро људи. Пуцњава је почела тучом двојице мушкараца који су такође били рањени када се запуцало.

Тренутно је на снази "Вихор 3".
 

