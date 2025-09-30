Ножем избо колегиницу на послу! ДРАМА У МОСКВИ: Банкарски службеник (40) осумњичен да је убио заменицу шефа филијале
30.09.2025.
МОСКВА: Припадници московске полиције привели су данас осумњиченог за убиство заменице шефа банкарске филијале, а према прелиминарним информацијама, мушкарац је ножем избо своју колегиницу, која је убрзо након напада преминула, преноси агенција Интерфакс.
Осумњичени извршилац овог тешког кривичног дела предат је истражним органима тужилаштва, изјавила је Ирина Волк, портпаролка руског министарства унутрашњих послова.
Случај је предат у надлежност Московског тужилаштва, а према прелиминарним извештајима, мушкарац, рођен 1985. године, избо је своју колегиницу због личне нетрпељивости, наводи руска агенција.