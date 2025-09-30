broken clouds
Траје потрага за преживелима

Погинуло најмање 20 људи! СТРАВИЧАН ЗЕМЉОТРЕС НА ФИЛИПИНИМА Читави региони без струје, школе евакуисане

30.09.2025. 23:58 00:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
потрес
Фото: Tanjug (Vince Sylvan A. Toring via AP)

МАНИЛА: Најмање 20 људи погинуло је данас у земљотресу јачине 6,9 степени Рихтерове скале који је погодио Филипине, пренео је Си-Ен-Ен.

Земљотрес се догодио на обали града Цебу Сити, а епицентар је био на дубини од 10 километара.
Међу погинулима је троје припадника филипинског Црвеног крста и један ватрогосац, који су страдали приликом урушавања спортске дворане за време кошаркашке утакмице.
 

Према речима председника филипинског Црвеног крста Ричарда Гордона, више од 60 људи је збринуто након земљотреса.
 

Поједине цркве су се делимично урушиле, неке школе евакуисане, рекао је Гордон.
 

Земљотрес је изазвао нестанак струје и оштетио зграде широм региона Централни Висајас, где спасиоци претражују срушене објекте у потрази за могућим жртвама и преживелима.
 

Земљотрес овакве снаге може да изазове штету на лоше подигнутим грађевинама.
 

