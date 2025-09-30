broken clouds
9°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Возачи, водите рачуна КРЕЋУ РАДОВИ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ДОБАНОВЦИ

30.09.2025. 22:47 22:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Radovi na putu
Фото: Pixabay

ЈП „Путеви Србије“обавештавају возаче да ће се од 1. до 15. октобра, у току светлог дела дана, изводити радови редовног одржавања (кошење траве на банкинама и на путном појасу) на државном путу I А реда број 3, на деоници Сремска Митровица - Добановци, у оба смера.

Током извођења, у зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна саобраћајна трака у дужини до 1.000 m.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
 

путеви србије радови на путу радови на путној мрежи
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АМСС АПЕЛУЈЕ НА ОПРЕЗНУ ВОЖЊУ Повремена киша и влажни коловози додатно успоравају саобраћај! Ево шта представља ДОДАТНУ ОПАСНОСТ на путевима

АМСС АПЕЛУЈЕ НА ОПРЕЗНУ ВОЖЊУ Повремена киша и влажни коловози додатно успоравају саобраћај! Ево шта представља ДОДАТНУ ОПАСНОСТ на путевима

26.09.2025. 21:04 21:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај