Возачи, водите рачуна КРЕЋУ РАДОВИ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ДОБАНОВЦИ

ЈП „Путеви Србије“обавештавају возаче да ће се од 1. до 15. октобра, у току светлог дела дана, изводити радови редовног одржавања (кошење траве на банкинама и на путном појасу) на државном путу I А реда број 3, на деоници Сремска Митровица - Добановци, у оба смера.