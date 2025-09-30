Возачи, водите рачуна КРЕЋУ РАДОВИ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ДОБАНОВЦИ
ЈП „Путеви Србије“обавештавају возаче да ће се од 1. до 15. октобра, у току светлог дела дана, изводити радови редовног одржавања (кошење траве на банкинама и на путном појасу) на државном путу I А реда број 3, на деоници Сремска Митровица - Добановци, у оба смера.
Током извођења, у зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна саобраћајна трака у дужини до 1.000 m.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.