„Био сам под утицајем влашке магије“ УНУК ОСУМЊИЧЕН ЗА УБИСТВО БАБЕ И ДЕДЕ У ДЕСПОТОВЦУ Прво их је онесвестио тупим делом секире, а затим УСМРТИО НОЖЕМ
Осумњичени Милош М. (39) који се терети да је у петак убио деду Момчила Р. (79) и бабу Живадинку Р. (76) у селу код Деспотовца наводно је на наслушању као могући мотив навео црну магију!
Милош је у одбрани признао свирепо убиство и рекао да је био под утицајем влашке магије. Описао је да је прво ударцима тупим делом секире онесвестио баку и деду, а затим их је ножем усмртио. Полиција је иначе пронашла секиру и нож за које се сумња да је користио током незапамћеног злочина.
Извор из истраге објашњава и да је злочин посебни узнемирујућ будући да је осумњичени своје жртве најпре онемогућио да се бране.
То што је бабу и деду прво ударио тупим делом секире указује на то да је хтео да их онеспособи да евентуално пруже отпор или побегну. Док су били у несвести докрајчио их је ножем - објашњава извор.
Милош М. је ухапшен у недељу на вашару у Смедервској Паланци.
Судија за предходни поступак Вишег суда у Јагодини одредио је до 30 дана притвор Милошу М. из Дубоке код Јагодине који је осумњичен да је 26. септембра убио бабу Живадинку Р. (76) и деду Момчила Р. (79). Притвор је одређен због опасности од бекства и да осумњичени не би утицао на сведоке односно због узнемирења јавности, пише Еспресо.