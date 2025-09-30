broken clouds
„Био сам под утицајем влашке магије“ УНУК ОСУМЊИЧЕН ЗА УБИСТВО БАБЕ И ДЕДЕ У ДЕСПОТОВЦУ Прво их је онесвестио тупим делом секире, а затим УСМРТИО НОЖЕМ

30.09.2025. 23:25 23:29
Пише:
Дневник
Извор:
Еспресо
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Осумњичени Милош М. (39) који се терети да је у петак убио деду Момчила Р. (79) и бабу Живадинку Р. (76) у селу код Деспотовца наводно је на наслушању као могући мотив навео црну магију!

Милош је у одбрани признао свирепо убиство и рекао да је био под утицајем влашке магије. Описао је да је прво ударцима тупим делом секире онесвестио баку и деду, а затим их је ножем усмртио. Полиција је иначе пронашла секиру и нож за које се сумња да је користио током незапамћеног злочина.


Извор из истраге објашњава и да је злочин посебни узнемирујућ будући да је осумњичени своје жртве најпре онемогућио да се бране.

То што је бабу и деду прво ударио тупим делом секире указује на то да је хтео да их онеспособи да евентуално пруже отпор или побегну. Док су били у несвести докрајчио их је ножем - објашњава извор.

Милош М. је ухапшен у недељу на вашару у Смедервској Паланци.

Судија за предходни поступак Вишег суда у Јагодини одредио је до 30 дана притвор Милошу М. из Дубоке код Јагодине који је осумњичен да је 26. септембра убио бабу Живадинку Р. (76) и деду Момчила Р. (79). Притвор је одређен због опасности од бекства и да осумњичени не би утицао на сведоке односно због узнемирења јавности, пише Еспресо.
 

убиство осумњичени за убиство магија црна магија
Хроника
