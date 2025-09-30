УХАПШЕН ЛАЖНИ АМЕРИЧКИ ДИПЛОМАТА Црногорац био на Интерполовој потерници ХАОС У МИЛАНУ, САД послале упозорење
Правосудни органи Италије одредили су екстрадициони притвор, очекујући његово изручење Црној Гори.
Лажни дипломата С.С. (38) ухапшен је у Италији, по потерници коју је за њим расписала црногорска полиција, речено је Вестима из Управе полиције.
Из те безбедносне институције саопштили су да је Симијановић лишен слободе у Милану, по међународној потерници коју је расписао НЦБ Интерпол Подгорица.
За С.С. је током јула 2025. године расписана међународна потерница која је иницирана од стране Националног централног бироа Интерпола Подгорица, имајући у виду оптужни предлог Основног суда у Никшићу, и чињеницу да предметно лице није било доступно надлежним органима Црне Горе, а ради обезбеђења његовог присуства у кривичном поступку који се против њега води пред Основним судом у Никшићу због основане сумње да је извршио кривично дело фалсификовање исправе, саопштено је из УП.
Додају да су му правосудни органи Републике Италије одредили екстрадициони притвор.
Следи даља комуникација између министарстава правде Црне Горе и Италије, након чега се очекује његово изручење Црној Гори, рекли су из УП, пише Блиц.
Из те институције истакли су да та акција представља резултат континуираних напора Управе полиције на лоцирању и лишењу слободе међународно тражених лица:
И јасан показатељ обнове поверења међународних партнера и обавештајних служби у капацитете и посвећеност Црне Горе у борби против криминала и јачању владавине права, пише у саопштењу.
Користио фалсификован дипломатски пасош
Ухапшени је привођен 8. фебруара 2021. године у Никшићу због сумње да је користио фалсификовани дипломатски пасош Сједињених Америчких Држава.
Након привођења, основна тужитељка у Никшићу, пустила га је да се брани са слободе, а он је 12. фебруара 2021. напустио Црну Гору и, преко граничног прелаза Добраково, прешао у Србију.
Лажно се представљао као амерички дипломата
Симијановић је, након промене власти у августу 2020. године, боравио у Црној Гори лажно се представљајући као амерички дипломата.
Покушавао је да оствари сарадњу са људима из безбедносног сектора у Влади Црне Горе.
Амбасада САД у Подгорици је званично обавестила црногорску полицију да јесте реч о америчком држављанину, али не и о америчком дипломати који ради у Амбасади САД-а у Бечу при мисији ОЕБС-а, како се С.С. представљао и како је писало на визиткарти која је пронађена код њега приликом хапшења.
Они су тада одбацили било какву његову повезаност са америчком државом и њеним пословима у Црној Гори.