ЛАЖНИМ ИЗВЕШТАЈИМА ПРАВДАО НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ПРОЈЕКТЕ Новосађани ухапшен због сумње да је оштетио градски буџет за 750.000 динара
Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавестило је јавност да је у сарадњи Посебног одељења за сузбијање корупције овог тужилаштва и Управе криминалистичке полиције – Одељења за борбу против корупције, ухапшен осумњичени М. Ј.
Осумњичени се терети за продужено кривично дело Злоупотреба положаја одговорног лица, по члану 227 Кривичног законика.
Предметом предистражног поступка утврђено је да је удружењу грађана „Омладинска бригада Нови Сад“, чији је М. Ј. заступник, додељено 750.000 динара од Града Новог Сада за реализацију два пројекта. Ипак, активности на пројектима нису спроведене, а сав новац је потрошен на штампање брошура и флајера.
Осумњичени је подносио лажне извештаје о оправданости утрошка средстава, у којима је описивао активности које никада нису реализоване – предавања, радионице, мултимедијалне изложбе и друге садржаје. На тај начин је Граду Новом Саду нанета имовинска штета у износу од 750.000 динара.
На основу одобрења Посебног одељења за сузбијање корупције, М.Ј. је задржан до 48 часова, након чега ће бити приведен и саслушан у овом одељењу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.
Више јавно тужилаштво додаје да је у периоду од 19. фебруара до 23. септембра 2025. године поднето десет оптужних аката који обухватају десет удружења и 118 пројеката. Тим поступцима је буџету Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада проузрокована укупна штета од 49.330.000 динара.