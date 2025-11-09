БЛОКИРАО БУЏЕТ, НУДИ ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ Трамп обећао исплате по 2.000 долара од царинских прихода већини Американаца
ВАШИНГТОН: Председник Доналд Трамп обећао је данас да ће готово свим Американцима бити исплаћено по 2.000 долара од царинских прихода које је прикупила његова администрација.
"Дивиденда од најмање 2.000 долара по особи (не рачунајући људе са високим приходима) биће исплаћена свима", написао је он на свој платформи Truth Social.
Трамп је, такође, навео да су људи који су против царина "будале".
"Сада смо најбогатија, најпоштованија земља на свету, готово без инфлације и рекордном ценом акција. 401.000 пензионих фондова су највиши икада", написао је Трамп.
Он је истакао да САД прима билионе долара и да ће ускоро почети да отплаћује свој огромни дуг од 37 билиона долара.
"Рекордна улагања у САД, фабрике и постројења ничу свуда", навео је Трамп.
Врховни суд САД је прошле недеље саслушао усмену расправу по тужби против Трампових царина.
Три нижа суда већ су пресудила да је његова употреба ванредних овлашћења за наметање царина била незаконита.