КОШАРКАШИ У ПОНЕДЕЉАК ПРОТИВ СЛОБОДЕ У АБА 2 ЛИГИ (16) За прекид негативног низа
Нису кошаркаши Војводине у најбољој форми, с обзиром на то да су везали три пораза и сада су у незгодној ситуацији. ТФТ је начео Новосађане у АБА 2 лиги, кризу продубили БКК Раднички и крагујевачки Раднички у домаћем шампионату, а сада је на саставу са севера Србије да у понедељак надигра Слободу из Тузле у наставку регионалног шампионата.
Нови пораз би потенцијално додатно уздрмао редове тима Марка Димитријевића, који сада не сме да размишља о таквом сценарију. Циљају врх обе лиге кошаркаши у пола белом пола црвеном, а за тако нешто континуирани киксеви нису добродошли.
Најбољи појединац Војводине Ранко Симовић анализирао је предстојећи окршај.
– У трећем колу АБА 2 лиге дочекујемо екипу Тузле, за коју имамо практично један дан да се спремимо након тешког гостовања и пораза у Крагујевцу. На нама је да као екипа покажемо карактер победника, да покажемо да смо тим и када је тешко и да дамо све од себе на терену. Позивам публику да дође и да нас подржи – навео је бивши првотимац ФМП-а.
Тренер Димитријевић свестан је да у недостатку појединих играча мора да извуче максимум.
– Овај ритам у коме играмо је јако тежак за нас с обзиром на то да смо у скраћеној ротацији играча. У утакмицу улазимо буквално из једног тренинга, али морамо дати све од себе да дођемо до победе и прекинемо кризу резултата у коју смо упали – закључио је стратег Новосађана.
И један и други тим су на скору од 1-1. Окршај у понедељак на програму је од 16 часова у малој сали Спенса.
В. М. П.