АЛКАРАЗ СИГУРАН НА СТАРТУ АТП ФИНАЛА: Де Минор нема решење за Шпанца
Шпански тенисер Карлос Алкараз победио је Аустралијанца Алекса де Минора 7:6 (7:5), 6:2 у мечу првог кола групе "Џими Конорс" на АТП финалу у Торину.
Меч је трајао један сат и 40 минута. Ово је био пети међусобни дуел шпанског и аустралијског тенисера, а пети тријумф Алкараза.
Шпанац је повео 4:1 у првом сету, али је Де Минор изједначио на 4:4. Играло се потом гем за гем, а победник првог сета одлучен је у тај-брејку, који је припао Алкаразу резултатом 7:5.
Шпански тенисер је наставио са добром игром у другом сету, који је на крају добио резултатом 6:2.
У другом мечу првог кола групе "Џими Конорс" сутра од 14 часова ће играти Американац Тејлор Фриц и Италијан Лоренцо Музети.
Вечерас од 20.30 часова у првом колу групе "Бјорн Борг" играће Александар Зверев из Немачке и Американац Бен Шелтон. У другом мечу првог кола ове групе сутра ће се од 20.30 сати састати Италијан Јаник Синери и Канађанин Феликс Оже-Алијасим.