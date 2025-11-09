broken clouds
11°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЛКАРАЗ СИГУРАН НА СТАРТУ АТП ФИНАЛА: Де Минор нема решење за Шпанца

09.11.2025. 16:33 16:34
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Antonio Calanni

Шпански тенисер Карлос Алкараз победио је Аустралијанца Алекса де Минора 7:6 (7:5), 6:2 у мечу првог кола групе "Џими Конорс" на АТП финалу у Торину.

Меч је трајао један сат и 40 минута. Ово је био пети међусобни дуел шпанског и аустралијског тенисера, а пети тријумф Алкараза.

Шпанац је повео 4:1 у првом сету, али је Де Минор изједначио на 4:4. Играло се потом гем за гем, а победник првог сета одлучен је у тај-брејку, који је припао Алкаразу резултатом 7:5.

Шпански тенисер је наставио са добром игром у другом сету, који је на крају добио резултатом 6:2. 

У другом мечу првог кола групе "Џими Конорс" сутра од 14 часова ће играти Американац Тејлор Фриц и Италијан Лоренцо Музети.

Вечерас од 20.30 часова у првом колу групе "Бјорн Борг" играће Александар Зверев из Немачке и Американац Бен Шелтон. У другом мечу првог кола ове групе сутра ће се од 20.30 сати састати Италијан Јаник Синери и Канађанин Феликс Оже-Алијасим.

Карлос Алкараз атп финале тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДРЖАН ЖРЕБ У ТОРИНУ: Ђоковић у групи са Алкаразом, Фрицом и Де Минором
djokovic1

ОДРЖАН ЖРЕБ У ТОРИНУ: Ђоковић у групи са Алкаразом, Фрицом и Де Минором

06.11.2025. 14:39 14:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СИНЕР И АЛКАРАЗ ИГРАЈУ ЕГЗИБИЦИЈУ: Меч је на програму 10. јануара у Јужној Кореји
siner i alkaraz

СИНЕР И АЛКАРАЗ ИГРАЈУ ЕГЗИБИЦИЈУ: Меч је на програму 10. јануара у Јужној Кореји

03.11.2025. 11:47 11:49
Волим
0
Коментар
1
Сачувај