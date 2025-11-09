broken clouds
ЈУНАК ВОШИНЕ ПОБЕДЕ – Џон Мери: Спустили смо его на земљу и научили лекцију

09.11.2025. 18:12 18:15
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Јунак велике победе Војводине у Нишу био је нападач Џон Мери. 

Поготком је донео у Нови Сад важна три бода против Радничког (1:0) у 15. колу Моцарт Бет Супер лиге Србије.

После меча, Мери је истакао да је утакмица била захтевна, али да је екипа показала карактер и јединство после „бурне“ претходне недеље у којој су имали две утакмице.

– Утакмица је била прилично тешка за све нас. Раднички је изашао веома агресивно, желећи да нам одузме бод посебно у финишу меча, али нисмо дозволили да се то деси. То је велики плус за нас, јер смо били компактни и одговорни у одбрани. Играли смо веома добро, борбено, што смо сви у тиму осетили, а и публика је то могла да види. Најважније је да смо освојили три бода и задржали треће место на табели. То је оно што се рачуна – поручио је Мери.

Нападач бело-црвених осврнуо се и на претходни кикс против ИМТ-а (1:3), истичући да је управо тај неуспех послужио као важна лекција за читав тим.

– Грешка коју смо направили против ИМТ-а нас је научила много чему. Спустили смо его на земљу, вратили се правим вредностима и схватили да је наш циљ да у свакој утакмици дамо максимум. Наш фокус мора увек бити на мисији – да будемо бољи из меча у меч и да се боримо за победу, без обзира ко нам је ривал – рекао је Мери.

Џон Мери је постигао четири гола у текућој сезони за 435 минута на терену. Војводина после 15. кола заузима трећу позицију на табели са четири бода мање од првопласираног Партизана.

Џон је посебно истакао и фер-плеј приступ домаћег тима, уз изразе поштовања према противнику.

– Играчима Радничког желим да одам признање, јер су показали велику борбеност и поштовање према игри. Борили су се до краја, без грубости и негативних емоција, и зато им честитам на спортском приступу. Свака им част на томе – казао је стрелац победоносног гола за „стару даму“.

Фантастични нападач није желео превише да прича о одлучујућем голу и тиме је по ко зна који пут показао своју величину.

– Тим. Важан је само тим. Резултат тима и ништа друго – закључио је искусни нападач. 

