ЈУНАК ВОШИНЕ ПОБЕДЕ – Џон Мери: Спустили смо его на земљу и научили лекцију
Јунак велике победе Војводине у Нишу био је нападач Џон Мери.
Поготком је донео у Нови Сад важна три бода против Радничког (1:0) у 15. колу Моцарт Бет Супер лиге Србије.
После меча, Мери је истакао да је утакмица била захтевна, али да је екипа показала карактер и јединство после „бурне“ претходне недеље у којој су имали две утакмице.
– Утакмица је била прилично тешка за све нас. Раднички је изашао веома агресивно, желећи да нам одузме бод посебно у финишу меча, али нисмо дозволили да се то деси. То је велики плус за нас, јер смо били компактни и одговорни у одбрани. Играли смо веома добро, борбено, што смо сви у тиму осетили, а и публика је то могла да види. Најважније је да смо освојили три бода и задржали треће место на табели. То је оно што се рачуна – поручио је Мери.
Нападач бело-црвених осврнуо се и на претходни кикс против ИМТ-а (1:3), истичући да је управо тај неуспех послужио као важна лекција за читав тим.
– Грешка коју смо направили против ИМТ-а нас је научила много чему. Спустили смо его на земљу, вратили се правим вредностима и схватили да је наш циљ да у свакој утакмици дамо максимум. Наш фокус мора увек бити на мисији – да будемо бољи из меча у меч и да се боримо за победу, без обзира ко нам је ривал – рекао је Мери.
Џон Мери је постигао четири гола у текућој сезони за 435 минута на терену. Војводина после 15. кола заузима трећу позицију на табели са четири бода мање од првопласираног Партизана.
Џон је посебно истакао и фер-плеј приступ домаћег тима, уз изразе поштовања према противнику.
– Играчима Радничког желим да одам признање, јер су показали велику борбеност и поштовање према игри. Борили су се до краја, без грубости и негативних емоција, и зато им честитам на спортском приступу. Свака им част на томе – казао је стрелац победоносног гола за „стару даму“.
Фантастични нападач није желео превише да прича о одлучујућем голу и тиме је по ко зна који пут показао своју величину.
– Тим. Важан је само тим. Резултат тима и ништа друго – закључио је искусни нападач.